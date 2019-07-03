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爵士自由市場大豐收　再簽穆迪耶、格林加深板凳

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▲▼尼克穆迪耶(Emmanuel Mudiay)。（圖／達志影像／美聯社）

▲穆迪耶轉戰爵士。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今年大動作補強的球隊除了籃網以及湖人之外，西區另一支默默補強的球隊就是爵士，3日又再次簽下了穆迪耶(Emmanuel Mudiay)以及格林(Jeff Green)，讓後場戰力又升級，幾乎成了今年自由市場最大贏家。

爵士今年放掉了主控盧比毆(Ricky Rubio)後，從灰熊交易康利(Mike Conley)，不僅彌補了「歐洲金童」的空缺，還提升了戰力，因為康利不僅善於組織，上季在灰熊場均還有21.1分、6.4助攻，這也分擔了米歇爾(Donovan Mitchell)在後場的壓力。另外爵士又簽下溜馬射手波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)，再將先發陣容升級，成為後場「三叉戟」。

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但爵士的補強還沒有停止，在確立先發後，根據「沃神」指出，現在又簽下了尼克年輕後衛穆迪耶，但確切內容未透露。上季在尼克，穆迪耶場均得到14.8分、3.3籃板、3.9助攻，投籃命中率44.6％，三分命中率則為32.9％，其中得分、命中率以及三分命中率都是生涯新高，儘管表現出色，但因為尼克後衛群過多，並沒有給穆迪耶報價，讓他選擇轉戰猶他。

除了穆迪耶，爵士另外還以1年250萬美元的底薪簽下了巫師前鋒格林，這可說是物超所值的簽約，就連韋德(Dwyane Wade)都在推特上為格林抱不平，認為這份合約太低廉，因為格林在上季出賽的77場比賽中，場均出賽27.2分鐘，得到12.3分、4籃板、1.8助攻，他的三分球依舊是把利刃，同時已經32歲的格林，也可以帶給年輕球員許多經驗。

爵士現在已經將先發陣容完成升級，又把替補深度提升，無疑是籃網、湖人之後，另一支在自由市場取得成功的球隊，隨著勇士王朝的解體，西區各隊都大幅補強，依照爵士目前的陣容，只要磨合成功，相當有機會衝出西區問鼎總冠軍。

▲格林(Jeff Green)。（圖／CFP）

▲格林以老將底薪轉戰爵士。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA爵士格林穆迪耶
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