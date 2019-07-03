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直播／桃猿正式啟動轉賣程序　領隊劉玠廷親自說明

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▲Lamigo桃猿重大訊息宣布記者會,Lamigo桃猿隊總經理 劉玠廷▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲Lamigo桃猿重大訊息宣布記者會，Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷。（圖／記者屠惠剛攝）

體育中心／綜合報導

今（3）日，Lamigo桃猿拋出「轉賣」震撼彈，讓中職官方、其他4支球團、球迷都相當意外。桃園預告將在下午4時召開「Lamigo桃猿隊正式啟動轉賣程序說明記者會」，屆時領隊劉玠廷會親自向外界說明未來動向。

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▲▼Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

Lamigo桃猿3日傳出轉賣消息，3日桃猿在官方臉書貼出領隊劉玠廷給球迷的一封信。

桃猿今日臉書貼出領隊劉玠廷給球迷的一封信，內文中提到：
親愛的十號隊友，我是Lamigo桃猿隊總經理劉玠廷，轉賣球隊的想法放心頭多年始終難以啟齒，終於還是在今天正式對外宣佈啟動Lamigo桃猿隊的轉賣程序，球隊走過十六個球季，歷經了職棒的低谷與高潮、球團更迭不斷，可預見的是由中小企業經營職棒的年代已逐漸過去。

台灣的棒球環境在近年來達到前所未見的榮景，中華職棒也越來越進步，十六年來我們始終致力於屬地主義的落實、透過主場經營不斷地提升觀賽環境也終於在近年全猿主場開花結果，同時多年來不斷地厚實一二軍選手實力，提升訓練品質與環境也讓我們在近七年奪下五座的總冠軍，十六年來La New傾集團之力投注在職業運動的發展，然而演變至今所需投入的資源與人力對於一個中小企業來說已漸感吃力，我們自豪Lamigo桃猿隊是現今台灣最強的職業球隊，也為了要一直強下去因此未來仍需要實現更多計畫，無論是外野的改建工程或是二軍訓練基地建置，再再都需投入大量資源，而這些都已遠超出我們的能力負擔，為了球隊的長久興盛，由更有實力的企業來接手是最好的辦法。

過去Lamigo桃猿隊總是引領台灣棒球之先，締造了許多輝煌的歷史，今年更有完成三連霸的偉大目標，我們在十六年前投入中華職棒，一直以來兢兢業業地面對每一個挑戰、征服每一個對手、咬牙苦撐集團自身的難關來為棒球奉獻; 十六年後，我們知道自己的能力逐漸跟不上職棒快速發展的腳步，也因此才做出這個困難的決定，特別感謝一直以來全體隊職員的努力與付出，也真心對所有十號隊友說一聲抱歉，我們會負責任地完成轉賣前的所有任務，Lamigo的球賽或許已接近尾聲，但中職的路仍很長，就讓我們一起走完三連霸的最後一哩路，高唱最後一次的桃猿最強！

關鍵字： 中職Lamigo桃猿轉賣記者會
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