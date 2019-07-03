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美華裔總統參選人楊安澤爆料　林書豪可能「回亞洲打球」

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▲▼林書豪。（圖／路透社）

▲林書豪目前身分是自由球員。（圖／路透社）

實習記者黃可昀／綜合報導

林書豪本季和多倫多暴龍奪得總冠軍後，便結束合約成為自由球員，外媒日前才報導目前「尚未有球隊找他面談」，疑似季後賽遭暴龍冷凍後身價大傷。華裔美國總統參選人楊安澤（Andrew Yang）3日透露最新消息，「我聽說林書豪可能會回亞洲打球」，讓不少球迷相當震驚。

▲▼楊安澤爆料林書豪可能回亞洲打球。（圖／翻攝自推特@AndrewYang）

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▲楊安澤爆料林書豪可能回亞洲打球。（圖／翻攝自推特@AndrewYang）

44歲的楊安澤是名企業家，同時也是2020年美國總統大選的華裔參選人，在外界都在關注林書豪下一步走向時，他突然爆出「如果林書豪一直沒找到不錯的NBA合約，他很有可能就會回亞洲去打球。」

▲暴龍奪冠，勇士一哥柯瑞與林書豪互相致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍奪冠，勇士一哥柯瑞與林書豪互相致意。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，林書豪在上個賽季的季中轉投暴龍，為球隊增添了不少戰力，但今年30歲的他，在2017年右膝重傷後，進攻的爆發力與速度似乎不如以往驚人，雖然被《247sports》專欄作家奎因（Sam Quinn）列入10大自由市場的「超值補強人選」，但目前仍沒有任何球隊找他面談。

★圖片為版權照片，由路透社、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 林書豪Jeremy Lin楊安澤Andrew YangNBA籃球暴龍
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