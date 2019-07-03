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洋基促成罕見「地鐵交易」　大都會願交易先發惠勒

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▲▼大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會先發投手惠勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

隨著大聯盟731交易大限即將到來，洋基展露出補強先發投手的興趣，將雷達掃向市場所有頂級先發，大都會先發惠勒（Zack Wheeler）也是目標之一。根據紐媒《SNY》報導，大都會願意將惠勒送至洋基隊。

報導中指出，洋基隊傾向於補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，惠勒本季K/9值9.6創下生涯新高，符合洋基的要求，不過為了換來惠勒，這支「條紋軍團」可能要拿出優渥的包裹。

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同屬紐約的兩隊談交易並不常見，不過大都會總管瓦格南（Brodie Van Wagenen）和洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在休賽季就曾談論一筆3隊交易，其中包括將「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）送到洋基隊。

29歲的惠勒僅管交易傳聞四起，但仍不影響先發，3日掛帥出戰洋基，主投6.1局被打5支安打失2分，丟出8次三振，最後面對的17名打者中，只讓2名球員上壘。本季18場先發出賽主投114局，繳出6勝5敗、防禦率4.42成績。

資深記者海曼（Joe Heyman）先前透露，薛茲爾（Max Scherzer）是洋基最想要得到的先發，但現階段國民並沒有計劃交易，回到交易市場上，藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）和印地安人鮑爾（Trevor Bauer）也是洋基補強目標。 

▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大都會洋基惠勒
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