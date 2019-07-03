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溫網／「坦王」托米奇58分鐘出局　176萬台幣獎金飛了　

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▲托米奇被秒殺首輪獎金飛了。（圖／達志影像／美聯社）

▲托米奇被秒殺首輪獎金飛了。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

澳洲另一名屁孩選手托米奇（Bernard Tomic）疑似在溫網「坦很大」，以打用了58分鐘就以2比6、4比6、1比6敗給法國人氣球星宋加(Jo-Wilfried Tsonga)。由於被認為表現不符運動精神，他約合新台幣176萬的獎金也將被沒收。

在5盤3勝的比賽58分鐘就被解決相當罕見，這不僅是近15年來溫網最短比賽，更是溫網男單賽事史上第2短，僅次費德勒(Roger Federer)在2004年僅用54分鐘就解決法拉(Alejandro Falla)。這場比賽就連《BBC》球評洛伊德(John Lloyd)都說：「糟糕至極！公園打球都還比較拚！」

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今年溫網的獎金依舊相當豐厚，首輪獎金就上漲了15.4%來到4萬5000英鎊，約合台幣176萬元，現在賽會也將展開調查他是否放水。不過賽後托米奇表示：「我打得很糟，但我已經盡力。」

托米奇過去就曾素行不良，被澳洲媒體稱為「坦王」。兩年前他在溫網詐敗給傷茲維列夫(Mischa Zverev)就被罰了1萬5000英鎊。他事後更聲稱覺得打溫網超無聊，也讓他失去球拍贊助商HEAD。他也曾向媒體表示，「我才不在乎什麼賽末點，你如果才23歲身價就超過千萬，還會在意嗎？」

現在26歲的托米奇又是一位天份絕佳，但少年得志進而走歪的選手。10年前他就在澳網拿下會內單打首勝，2011年更闖進溫網8強。2016年他的世界排名最高來到17，生涯拿過4座ATP巡迴賽冠軍。不過最近8次參戰大滿貫，有6次首輪止步，目前排名下滑至96名。

關鍵字： 溫網托米奇放水
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