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詹皇願意讓出湖人大哥位置　只為招募雷納德加入

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▲湖人詹姆斯、灰熊小賈索。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇願讓出球隊大哥位置給雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)在去年與湖人簽訂了4年1.54億美元合約，到了洛杉磯「詹皇」立刻成為球隊一哥，這也是詹姆斯從過去至今一直以來的模式，不過為了要招募雷納德(Kawhi Leonard)加盟，根據《ESPN》記者羅希洛(Ryan Russillo)爆料，詹姆斯已經跟雷納德表明會讓出球隊大哥的位置。

身為「天選之子」的詹姆斯，從進入聯盟以來，都是各隊的建隊核心，所有球團都會以他為中心打造最適合詹姆斯的陣容以及體系，儘管現在到了33歲，「詹皇」還是湖人的一哥；不過現在湖人在簽下戴維斯(Anthony Davis)仍要搶雷納德加盟，對此詹姆斯就釋出自己的誠意，要把球隊大哥位置讓出。

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羅希洛爆料，「據我所聽到的消息，無論是湖人還是詹姆斯在遊說雷納德的過程中，有一個很大賣點，就是詹姆斯在表達『嘿，2年內這支球隊就會是你的』」由於詹姆斯與與湖人簽訂的合約，在2022年有著球員選項，未來是否會繼續留在洛城仍是未知數。另外羅希洛補充，「這個消息我聽說很久了，詹姆斯一直想和他兒子一起在NBA打球，這會是詹姆斯優先考慮的事情，但可能不會在湖人發生。」

「所以這算是詹姆斯生涯第一次說自己願意在球風作調整，願意做出退讓，他們會告訴雷納德，可以投最後一球，甚至圍繞你來布置最後一球的進攻戰術。」羅希洛說道。

目前湖人有著3200萬美元的空間，就是要搶下雷納德，不過「可愛」目前還未表態自己動向，但外界都認為他加入紫金軍團的機會非常大，同時暴龍也正積極的在留人，另外快艇也是在雷納德爭奪戰的潛在下家。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯雷納德
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