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光芒主場戰金鶯賽票價比中職便宜　下殺台幣60元！

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▲奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒奇爾梅爾開轟回饋球迷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美國時間7月1日至3日票房不佳的坦帕灣光芒，將與本季全壘打大放送的金鶯進行3連戰的系列賽。為了挽救低迷不振的票房，光芒再次推出「激安」票價，最便宜一張只要2塊美元，約合台幣60元比中華職棒還要便宜！

上個月大聯盟主席弗雷德(Rob Manfred)才同意光芒隊探尋第2主場的方案，評估將一半例行賽移師至加拿大蒙特婁的方案。此消息曝光，立刻讓光芒球迷超不爽，因此讓球團決定祭出殺手鐧，挽回球迷的心。不只3場比賽都有幾千張2塊美元的超便宜球票可以買，另外還推出兩塊錢的花生以及喝到飽飲料吧。

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根據《ESPN》資料統計，光芒本季主場平均入場人數為14,643人，僅勝過同州對手馬林魚的9,402人。可能是低價策略奏效，系列賽首戰就有「多達」20,441名球迷入場，稍微高出平均，以對戰組合熱門程度來說已是相當不錯的數字。

比賽來到第2戰，更有20,925人進場，兩場比賽光芒也都以勝利回饋進場球迷，都以6比3獲勝。兩戰下來金鶯並沒有被轟得太慘，首戰奇爾梅爾(Kevin Kiermaier)開轟，第2戰則是有洛爾（Brandon Lowe）敲全壘打。

關鍵字： 光芒球迷主場
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