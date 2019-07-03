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美式籃球FULL COURT 21首次登台！冠軍能到紐約挑戰世界

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▲▼台灣首屆「FULL COURT 21」將於27日在實踐大學體育館（台北校區）火熱開打 。（圖／威妍運動行銷提供）

▲台灣首屆「FULL COURT 21」將於27日在實踐大學體育館（台北校區）火熱開打 。（圖／威妍運動行銷提供）

體育中心／綜合報導

台灣首屆「FULL COURT 21」將於27日在實踐大學體育館（台北校區）火熱開打，成為亞洲地區第二個爭取到授權的國家，舉辦史上第一次的「FULL COURT 21 Taiwan」。獲得冠軍的成員有機會和主辦方一起前往紐約，參加8月20日的「FULL COURT 21」世界冠軍賽，挑戰世界籃球！

「21」是源自美國街頭籃球文化所衍生出的新形態競技模式，並找出這個球場或公園最強的球員，不久後便風靡全美各大公園及球場，這項賽事主打「#一夫當關單挑全世界」，這句標語代表參賽者只要拿到球，場上其他球員就都是你的對手，你必須想辦法突破重圍拿下第21分贏得比賽，才能稱霸這座球場。

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「FULL COURT 21」創辦人BOBBITO GARCIA A.K.A. KOOL BOB LOVE，深受此文化吸引並決定將其發揚光大，如今已成為一項全球化的賽事；今年更在義大利、英國、西班牙、德國及日本5國共20座城市舉辦比賽。

「FULL COURT 21」的規則為，每場比賽人數3到7人，每人自成一隊，沒有隊友。除了持球者外，場上其餘球員皆為防守者，本賽事並無暫停及換人機制，也沒有出界的規則。

每球為2分，投進的球員獲得在弧頂三分線內一步罰球的機會（每球1分），投進罰球則可獲得再一次罰球的機會（最多3次），因此每次進攻最多可得5分，若全數命中罰球，則再度取得球權；若罰成麵包，該球員得分將歸零。

報名網址：http://bit.ly/2LpliGE

關鍵字： 美式籃球FULLCOURT21一夫當關單挑全世界
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