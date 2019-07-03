黃蜂正式裁掉帕克　清出約500萬美元薪資空間

▲黃蜂正式裁掉帕克帕克清出薪資空間。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

帕克(Tony Parker)在今年6月11日無預警結束18年的職業生涯，對此許多人都感到非常不捨，「GDP」時代也畫下句點，3日根據《The Athletic》記者查拉尼亞報導，目前黃蜂已經正式將帕克裁掉，對此清出了約500萬美元左右的薪資。

上賽季帕克告別了馬刺轉戰黃蜂，在場均出賽17.9分鐘內，可以繳出9.5分、3.7助攻，依舊是球隊替補可靠的戰力，不過黃蜂仍無緣季後賽，這也讓帕克在今年6月在推特上宣布退役，「我將從籃球生涯退休，這是趟不可思議的旅程！即便在我的瘋狂夢想之中，我從來沒有想過我能在NBA、法國國家隊留下這麼多難以置信的成就，感謝大家。」

請繼續往下閱讀...

去年夏天，帕克和黃蜂簽訂2年1025萬美元的合約，第二年為非保障，現在自由市場開啟後，各隊已經在積極補強或重建，黃蜂就在3日裁掉帕克，代表黃蜂將不用支付帕克剩餘的525萬美元薪水，騰出薪資空間的黃蜂，將可以用這筆薪資去另外簽下一名底薪老將，也意謂帕克正式離開NBA。

自2001年被馬刺選中後，生涯前17年都在聖安東尼奧度過，幫助馬刺奪下4座總冠軍獎盃，還曾6次入選全明星賽，最後一年在黃蜂，帕克出賽了56場，向外界證明油箱還有油，但他找不到打到20個賽季理由，才毅然選擇退休，18年職業生涯，帕克留下場均15.5分、2.7籃板、5.6助攻。

▲帕克。（圖／路透）