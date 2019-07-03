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勇士將羅素視為長期資產　不會打半季或一年就交易

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▲公鹿安戴托昆波、籃網羅素。（圖／CFP）

▲勇士將羅素視為長期資產，不會立即將他交易。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在杜蘭特轉戰籃網後，以先簽後換的方式得到羅素(D’Angelo Russell)，只是外界都認為羅素極有可能在季中或是一個賽季後就被交易，不過根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，勇士將羅素視為長期資產，不會讓他打一年就離開。

羅素與勇士雙方簽訂一份4年1.17億美元的合約，雖然是頂薪合約，但先前《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)就表示勇士最終會把羅素交易，只把羅素當成湯普森(Klay Thompson)短暫的替代品。「湯神」在今年總冠軍戰G6不幸遭逢左膝十字韌帶撕裂的重大傷勢，預計要到新賽季明星賽前才有機會復出，這段期間羅素則可以分擔柯瑞(Stephen Curry)在後場的壓力。

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不過接近年薪3000萬美元的羅素，勇士似乎沒有想將他放走，查拉尼亞就表示勇士將羅素視為長期資產，「如果羅素認為他會在一年後就被勇士交易，那肯定不會簽下這份合約，勇士對於羅素有一個長遠的計畫，他們相信羅素非常適合與柯瑞和湯普森搭檔。」

上賽季羅素場均得到21.1分、3.9籃板、7助攻，憑藉出色的表現也入選全明星賽，不過羅素是否適合勇士體系仍是一大疑問，因為他也並非特別出眾的三分射手，同時防守端也較於薄弱，能否融入球隊還有待時間考驗；這位年僅23歲的明星後衛，其實也有許多球隊追求，在今夏灰狼就非常有意簽下他。

▲籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅素。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士羅素
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