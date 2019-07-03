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洋基打線失去最重要火力　維特腹肌拉傷進傷兵名單

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▲洋基一壘手維特（Luke Voit）2戰扛3轟 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基一壘手維特（Luke Voit）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基傷兵潮緩解，球員已經陸續歸隊，不過現在又一名大將受傷了。一壘手維特（Luke Voit）因日前大聯盟倫敦戰，在打擊時不慎拉傷腹直肌，球團於3日宣布將他放入10天傷兵名單。

大聯盟倫敦戰上演「基襪對決」，首戰雙方互炸攻下30分創下大聯盟本季9局得分紀錄，其中維特4打數4安打，敲進3分打點，這是他生涯第二度單場4安打演出，而前一次單場4安也剛好是面對紅襪。

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今年洋基隊陣中傷兵多，在史丹頓（Giancarlo Stanton）、喬志（Aaron Judge）兩門重砲缺陣下，維特成為球隊重要的火力輸出，這也是他在洋基第一個完整的球季，繳出.280/.393/.509打擊三圍，擊出17轟、14支二壘安打，貢獻50分打點，

維特去年待在紅雀只打8場比賽，繳出1轟、3打點成績，打擊率僅.182，在季中被交易到洋基後，39場出賽扛出14轟、33分打點，並在季後賽有不錯的表現，讓原本沒沒無名的他瞬間爆紅。

「維特一直都很棒。」總教練布恩（Aaron Boone）表示，「對於球隊來說，一直是表現很穩定的球員，是球隊的能量給予者，對球隊意義很重要。自從去年交易取得他後，他是我們最棒的球員。」

維特暫時進入傷兵名單外，洋基也將左投克提斯（Nestor Cortes Jr.）和內野手福特（Mike Ford）拉上大聯盟。

關鍵字： 洋基維特
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