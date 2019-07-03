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中職／Lamigo桃猿隊史二度轉手　史上第7支球隊易主

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▲▼Lamigo桃猿上半季封王。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿上半季封王，如今投下震撼彈，宣布轉賣。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中職從1990年至今邁入第30年，已有6支球隊轉手成功，前一次是義大犀牛2016年賣給富邦金控，如今Lamigo桃猿將轉賣，將是第7支球隊易主。

興農集團在1995年11月，以2億9仟萬元買下俊國熊55%的股權，更名興農熊，隔年6月再以2億3720萬元買下剩餘的45%股權，正式改名為興農牛。

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誠泰Cobras在2008年轉手給米迪亞暴龍隊，當年因為涉職棒簽賭案，10月底遭聯盟除名。

2012年底，興農召開董事會後，宣佈停止經營球隊；隨後在戴遐齡與楊秋興的牽線下，興農領隊楊仁佑於12月8日首次與義聯總裁林義守會面，「五巨頭」進行三度協商，最後在晚間10點15分確定簽下意向書，以1.3億轉售給義聯集團，改名為義大犀牛隊，球隊二度轉手。

兄弟象2013年底轉賣給中信兄弟隊，成為第4支轉手球隊。2016年季中，義大犀牛宣布不玩了，最後由富邦金控接手，改名富邦悍將。

而第一金剛在2004年轉賣給Lamigo桃猿前身LaNew熊，如今再度易主，是第二度轉手，也是中職第7支易主成功的球隊。

關鍵字： Lamigo桃猿桃猿轉賣
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