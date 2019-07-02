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小馬青棒／狀元郎劉基鴻轟3分砲　台韓之戰因雨保留

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▲▼富邦U-18明日之星去M全壘打大賽，劉基鴻打擊。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉基鴻打擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟青棒亞太區賽中華隊與韓國隊之戰，剛出爐的中職選秀狀元劉基鴻2日對韓國隊轟出全壘打，不過未滿3局比賽就遇雨保留，勝負未定。

中華隊派出李承禎先發，他在中職選秀中第二輪被桃猿挑中，首局封鎖對手，2局上兩安打加上被對方雙盜壘失1分，不過隊友馬上就幫他討回來。

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中華隊3局下先由李孟哲掃出二壘安打，然後李承禎犧牲短打送上三壘，顏國晉掃出安打追平比數，陳致均敲滾地球靠失誤攻佔一、三壘，林子豪適時安打超前1分，下一棒狀元郎劉基鴻登場，掃出左外野全壘打，中華隊取得5比1領先，宋晟睿敲左外野飛球形成兩出局，不過這時突然其來的大雨讓比賽中斷，大會保留比賽，還得再補賽定勝負。

小馬聯盟過去青棒級沒有亞太區賽，作為中華隊就能直接成為亞太區代表，在小馬聯盟積極推動下促成台、日、韓三國參加的亞太區賽，日本隊由兵庫縣社會隊未超齡的球員為主體，韓國實力也不容小覷。這次亞太區賽隨世界賽規則採用鋁棒7局制，中華隊由平鎮為主，陣中不乏準職棒球員，狀元劉基鴻在首戰就有全壘打表現。

少棒野馬級的中華隊由台東縣代表，首戰以20比0擊敗印尼，青少棒小馬級則是因雨延賽。

關鍵字： 小馬青棒亞太區
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