美洲盃／沒人敢踢第五球　哥倫比亞踢飛球員收死亡威脅

▲特西略(William Tesillo)收到死亡威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

美洲盃8強的比賽，哥倫比亞與智利在正規時間90分鐘踢完後，依舊難分勝負，到了PK大戰後，雙方前4輪全數踢進，不過到了最後一輪哥倫比亞後衛特西略(William Tesillo)卻射偏，讓智利最終在PK大戰以5比4晉級。由於只差一球就能晉級，許多人都將矛頭指向特西略，可怕的是，特西略與其家都還收到死亡威脅。

面對上屆冠軍智利，哥倫比亞展現強大韌性不斷與他們交纏，雖然有2次讓智利射門，不過經過VAR判定均屬無效，也讓哥倫比亞成功續命，雙方到了正規時間結束後仍戰成平手，儘管到了PK大戰，但在前四輪兩隊都成功踢進，不過最後一輪，特西略挺身而出執行12碼，不過他卻離譜射偏，讓智利主將桑切斯成功在最後一球帶走勝利。

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僅差一步之遙就晉級8強的哥倫比亞，許多人都怪罪到特西略頭上，認為他不應該出來執行最後一球，甚至他與家人都收到了死亡威脅，特西略的妻子更在社群媒體上表示，「有許多極端球迷給我丈夫和家庭發來各種威脅，這些人真的很丟臉。」特西略父親則說，「沒人敢踢第5球，但我兒子挺身而出，我相信他能踢進，可是這就是足球，總會有輸贏，關於那些死威脅，我們現在只能祈禱。」

其實這已經不是哥倫比亞球員收到死亡威脅，在1994年的世足賽，哥倫比亞後衛艾斯科巴(Andres Escobar)在對決美國的比賽踢進烏龍球，導致球隊落敗，在回國後，埃斯科巴就遭到暗殺，現在特西略又再次收到死亡威脅，也讓哥倫比亞當地警方開始著手調查。