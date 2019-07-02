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紅襪放棄簽金柏瑞付出代價　伊沃迪轉終結者救牛棚

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▲▼ 紅襪伊沃迪（Nathan Eovaldi 。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪先發伊沃迪手肘動刀，即將傷癒歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪休賽季放棄簽回終結者金柏瑞（Craig Kimbrel），現在缺乏能夠扛起關門任務的後援投手。去年季後賽表現亮眼的「火球男」伊沃迪（Nathan Eovaldi），即將從60天傷兵名單中歸隊，球團決定安排他轉任終結者拯救後防。

去年伊沃迪開季因為右手肘出現游離體，最後接受關節鏡手術，直到5月30日才傷癒歸隊。今年右手肘又出現類似的情況，在接受醫生評估後，他將再次接受關節鏡手術治療，開季至今僅有4場先發出賽，主投21局失掉15分（責失14分），被擊出6支全壘打、防禦率6.00。

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根據波士頓媒體《NESN》報導，伊沃迪即將離開60天傷兵名單中，預計明星賽結束後就能歸隊。球團一方面為解決牛棚問題，一方面加上考量他生涯手肘三度動刀，決定將他轉任終結者。

今年紅襪牛棚團隊防禦率4.37，在全大聯盟排行第15位，在美聯排名第8，過去兩週共發生8次救援砸鍋，且防禦率飆升到6.18。目前布雷瑟（Ryan Brasier）奪下7次救援成功，是目前牛棚陣中拿下最多救援的後援投手，未來伊沃迪以終結者身份歸隊，布雷瑟預計將扮演佈局投手。

伊沃迪去年生涯首度參與季後賽，為紅襪出賽6場，主投22.1局、防禦率1.61，先發、後援表現出色，幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，個人也收下生涯首枚冠軍戒。紅襪於休賽季以4年6800萬美元的價碼簽回。

▲2018美聯分區戰G1,紅襪終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪休賽季沒有簽回金柏瑞，如今他已經轉披小熊戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪伊沃迪
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