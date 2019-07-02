湯瑪斯下季底薪轉戰巫師　有望獲大量出場機會

▲湯瑪斯夏季轉戰巫師。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

自從被塞爾提克交易後，湯瑪斯(Isaiah Thomas)的生涯就過得非常不順遂，不僅有著傷病困擾，也不被其他球隊主帥青睞，上季在金塊更直接調出輪換陣容，不過根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，現在「小刺客」已經與巫師達成一年合約協議，但確切內容並未透露。

離開波士頓後，湯瑪斯就成為流浪球員，先是到了騎士，才打了15場比賽就被釋出，隨後又到了湖人才打17場，再次轉戰金塊，不過在丹佛他又因為臀部傷勢打打停停，最終僅出賽12場就掉出了輪換陣容場均僅留下8.1分、1.9助攻。儘管湯瑪斯一直對外表示自己仍有辦法在聯盟生存，只是缺少一個機會，但終究沒球隊願意簽下他。

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不過湯瑪斯現在終於如願以償，他已經跟巫師達成協議，下季將轉戰華盛頓，上季巫師主控沃爾(John Wall)不幸阿基里斯腱撕裂，新賽季可能完全無法出賽，現在簽下「小刺客」將可以巫師後場戰力問題，湯瑪斯也可以獲得證明自己的機會。原先湯瑪斯在2016賽季場均還有28.9分，可以爭取頂薪，但他現在卻成了底薪球員，不過終於如願可以重返球場，外界也都紛紛給予祝福。

▲沃爾阿基里斯腱受傷，湯瑪斯有望獲得大量出場機會。（圖／達志影像／美聯社）