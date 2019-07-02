中職／劉芙豪蘇智傑自發義賣活動　幫助南台南家扶

▲劉芙豪 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

前職棒球星劉芙豪與現役統一獅職棒球星蘇智傑日前主動發起母親節實戰球棒公益競標義賣活動，並將得標所得全數捐贈予南台南家扶中心展翼少年棒壘隊。本身也是統一獅球迷的得標者李璧光先生以7,100元脫穎而出標得球棒，且在得知活動用意下，更主動加碼至10,100元義助南台南家扶中心展翼少年棒壘隊。

「小破」劉芙豪表示，過去還是職業球員的時候，自己就很常跟著球團與球員工會一起從事公益活動。如今在退役後，除了發展自己事業的第二春之外，更期盼用自己的力量來持續回饋社會。今年初在與南台南家扶展翼少年棒壘隊互動時，看到少年們對於打球的堅持與努力有很深的印象，更看到社工為了陪伴這群少年，在有限的資源下仍持續努力尤為感動。所以透過此次球棒公益競標義賣活動的辦理，期盼可以協助這群少年。

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南台南家扶中心李保良主任表示，展翼少年棒壘隊所屬的青少年給力方案主要是看到許多少年需要陪伴而發想啟動，後更發現透過棒壘球運動作為媒介下，藉由團隊合作與反思學習，少年們有更多的挑戰與成長的機會。今年隊裡有位原本拒學的少年，在方案主責社工黃俊駥穩定的陪伴引導下順利返回學校就學，這很激勵家庭與社工。南台南家扶展翼少年棒壘隊所有運作的經費都是一點一滴由社會大眾或企業贊助才得以持續經營維持，非常感謝大家持續支持。