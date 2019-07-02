運動雲

>

中職／劉芙豪蘇智傑自發義賣活動　幫助南台南家扶

ETtoday運動雲

▲劉芙豪 。（圖／主辦單位提供）

▲劉芙豪 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

前職棒球星劉芙豪與現役統一獅職棒球星蘇智傑日前主動發起母親節實戰球棒公益競標義賣活動，並將得標所得全數捐贈予南台南家扶中心展翼少年棒壘隊。本身也是統一獅球迷的得標者李璧光先生以7,100元脫穎而出標得球棒，且在得知活動用意下，更主動加碼至10,100元義助南台南家扶中心展翼少年棒壘隊。

「小破」劉芙豪表示，過去還是職業球員的時候，自己就很常跟著球團與球員工會一起從事公益活動。如今在退役後，除了發展自己事業的第二春之外，更期盼用自己的力量來持續回饋社會。今年初在與南台南家扶展翼少年棒壘隊互動時，看到少年們對於打球的堅持與努力有很深的印象，更看到社工為了陪伴這群少年，在有限的資源下仍持續努力尤為感動。所以透過此次球棒公益競標義賣活動的辦理，期盼可以協助這群少年。

請繼續往下閱讀...

南台南家扶中心李保良主任表示，展翼少年棒壘隊所屬的青少年給力方案主要是看到許多少年需要陪伴而發想啟動，後更發現透過棒壘球運動作為媒介下，藉由團隊合作與反思學習，少年們有更多的挑戰與成長的機會。今年隊裡有位原本拒學的少年，在方案主責社工黃俊駥穩定的陪伴引導下順利返回學校就學，這很激勵家庭與社工。南台南家扶展翼少年棒壘隊所有運作的經費都是一點一滴由社會大眾或企業贊助才得以持續經營維持，非常感謝大家持續支持。

▲劉芙豪 。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 中華職棒劉芙豪蘇智傑統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

熱門新聞

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

中職／感謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

讀者回應

﻿

最新新聞

1義大利公布世籃賽24人大名單

2小威戰袍34顆水晶暗藏玄機

3坎特不爽拓荒者只給6分鐘考慮續約

4溫網球王級接班人首輪就落馬

5戴資穎再秀超猛背肌「天使翅膀」

熱門新聞

1朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

2柯瑞飛紐約時KD已轉籃網仍當面致謝

3謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

4湖人超暴龍成雷納德首選

5洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

林益全擊出一壘方向滾地球，蘇緯達接住後再傳二壘，形成雙殺 | 06_30 富邦 vs 兄弟 九局上

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366