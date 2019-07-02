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太空人想交易老虎先發波伊德　拒絕送出百大潛力塔克

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▲老虎投手波伊德（Matt Boyd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎先發左投波伊德。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

老虎先發左投波伊德（Mattew Boyd）是陣中交易價值最高的球員，已經被幾支隊伍鎖定。根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）消息指出，太空人有意提出交易，但不願意拿外野潛力塔克（Kyle Tucker）作為交易包裹。

隨著731交易大限的日子到來，老虎波伊德的討論熱度也逐漸升高，不過老虎已經向有興趣的球團表示，想要交易這位先發左投，最好拿出農場頂級潛力來換，例如太空人塔克等級的農場大物。

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波伊德2015年升上大聯盟，今年投出大聯盟生涯5年來最佳的表現，目前17場先發出賽主投101.2局，繳出5勝6敗、防禦率3.72成績。波伊格將於今年球季結束後取得薪資仲裁資格，在2022年球季結束前都不會投入自由市場。

太空人農場潛力塔克近年一直被提及，他在2018年迎來大聯盟初登場，替球隊打了28場比賽。今年開季他從3A出發，由於太空人休賽季簽下布蘭特利，以及在6月初升上潛力新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），開季至今他仍在3A等待機會。

根據大聯盟農場排名，塔克在太空人農場排名第2，投手惠特利（Forrest Whitley）則是排名第10。這兩名球員在去年馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易案時，就曾傳出被當作交易籌碼。

▲太空人農場潛力大物塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人農場潛力大物塔克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 太空人老虎波伊德
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