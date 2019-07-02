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小柯瑞4年3200萬美元重回獨行俠　巴瑞亞老將底薪續約

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▲小牛，咖哩弟，柯瑞（seth curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小柯瑞4年3200萬美元回到獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟第一天就5年1.58億美元續留波辛基斯(Kristaps Porzingis)的獨行俠，在確立核心後，獨行俠又再次進行補強，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，獨行俠以4年3200萬美元簽下了小柯瑞(Seth Curry)，這是他睽違2年再次回到達拉斯，另外獨行俠也以老將底薪續約了先前阿基里斯腱撕裂的巴瑞亞(J.J. Barea)。

小柯瑞上賽季在拓荒者雖然大多時間作為替補出場，不過在場均出賽18.9分鐘內，可以繳出7.9分、1.6籃板、0.9助攻，三分命中率高達45％，是全聯盟第2高，到了季後賽場均則是5.6分，三分命中率依舊有40.4％；他在西區冠軍戰與哥哥同場較勁也成為佳話，不過拓荒者目前並無過多的薪資可以留下小柯瑞，對此「沃神」透露，獨行俠以4年3200萬美元簽下了小柯瑞。

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這是小柯瑞睽違2年後再次回到達拉斯，過去小柯瑞曾在2016賽季為獨行俠效力，當時他出賽70場例行賽，有42場擔任先發，場均可以得到12.8分、2.6籃板、2.7助攻，皆是生涯最佳表現，但在2017賽季他就因為腿傷缺席了一整季，最後則在上去轉戰拓荒者，現在小柯瑞有了西區冠軍戰經驗後再次回到達拉斯，勢必可以帶給球隊幫助。

除了小柯瑞之外，根據《TheAthletic》記者查拉尼亞指出，獨行俠過去的奪冠功臣巴瑞亞已經用老將底薪續留達拉斯，但確切薪資並未透露上賽季他出賽38場比賽中，場均可以得到10.9分、5.6助攻、2.5籃板，不過在今年1月13日對戰灰狼的比賽中，巴瑞亞不幸遭受阿基里斯腱撕裂的傷勢，目前何時回歸仍是未知數，不過他先前就表明自己想要參加今年8月的中國世界盃。

▲小牛巴瑞亞（圖／CFP）

▲巴瑞亞老將底薪續留獨行俠（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠小柯瑞巴瑞亞
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