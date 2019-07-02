勇士不跟進報價貝爾轉戰灰狼　3年1500萬美元續留魯尼

▲貝爾轉戰灰狼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟的第2天，許多隊仍在進行補強，但根據《舊金山紀事報》報導，已經薪資緊繃的勇士，向替補中鋒貝爾(Jordan Bell)開出報價，讓他成為受限制自由球員，隨後灰狼也對貝爾報價，但勇士並不跟進，接下來貝爾將轉戰明尼蘇達；另外勇士則以3年1500萬美元的合約續留魯尼(Kevon Looney)。

先前勇士就向貝爾進行報價，讓貝爾成為受限自由球員，有權匹配其他球隊為貝爾開出的合約，而在今日灰狼向貝爾開出一年160萬美元的底薪合約，但勇士將不會跟進這份報價，意謂著新賽季貝爾將會改披灰狼戰袍。貝爾在2017年被勇士選進後，就憑藉超強的身體素質震驚外界，是勇士重要的奇兵，不過到了上賽季，貝爾卻出現撞牆期，在出賽68場例行賽中，場均出賽11.3分鐘只得到3.3分、2.7籃板、1.1助攻。

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除了表現下滑之外，貝爾甚至在一場對決湖人的比賽不滿上場時間，與主帥柯爾(Steve Kerr)發生爭執，在今年3月，又因為在酒店消費卻把帳單記在助理教練布朗(Mike Brown)名下，遭到球隊禁賽，是勇士的不定時炸彈，另一個勇士不跟進報價的原因，就是因為目前球隊薪資已經緊繃，若再簽下貝爾將會付更多奢侈稅。

沒有留下貝爾，但根據「沃神」報導，勇士現在已經用3年1500萬美元的合約續留魯尼，自從2015年以來，魯尼就一直在金州效力，上賽季他為勇士出賽80場例行賽，場均出賽18.5分鐘，繳出6.3分、5.2籃板、1.5助攻，到了季後賽他更在出現傷病潮的情況下幫助球隊殺進總冠軍戰，不過到了總冠軍戰系列賽，魯尼自身也因為鎖骨骨折提前報銷。

▲魯尼3年1500萬美元續留勇士。（圖／達志影像／美聯社）