史上最狂自由市場　首日簽定破億美元合約7-12名

記者張曜麟／綜合報導

自由市場在1日正式開啟，有別於前幾年較為平靜的交易和簽約，在今夏可說是最為驚人的一年，雖然沒有誕生像柯瑞這樣破2億的合約，但才一天的時間，就已經有超過10位破億的合約。

▲巴特勒。（圖／CFP）



7. 巴特勒(Jimmy Butler)

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才在七六人待一季的巴特勒，在今夏選擇跳脫最後一年1980萬美元的合約，最終是熱火透過簽先後換的方式得到巴特勒，屆時「吉巴」可以得到一份4年1.42億美元的頂新合約，這筆交易也讓巴特勒可以成為球隊一哥，在七六人的55場比賽，巴特勒場均得到18.2分、5.3籃板、4助攻。

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）



8. 厄文(Kyrie Irving)

上季徹底跟綠衫軍鬧翻的厄文，在杜蘭特轉戰籃網後，厄文也將改披布魯克林戰袍，根據「沃神」報導，雙方將會簽下4年1.41億美元的合約，年薪達到3270萬美元，隨著厄文加入後，籃網戰力也瞬間大幅提升，目前雙星加盟後，籃網勢必會影響未來聯盟格局。

▲沃克。（圖／達志影像／美聯社）



9. 沃克(Kemba Walker)

為了補足厄文離開的空缺，塞爾提克早早就與沃克進行會談，在自由市場開啟第一天，雙方就達成4年1.41億美元的合約，上季沃克場均得到了25.6分、5.9助攻、4.4籃板，也連續3年進入季後賽，原先他能和黃蜂簽定一份5年2.21億美元的合約，但最終雙方意見出現分歧，也才讓沃克轉戰波士頓。

▲羅素。（圖／CFP）



10. 羅素(D'Angelo Russell)

隨著杜蘭特與厄文到了籃網，讓原先布魯克離主客羅素確定離隊，而他的新東家就是勇士，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，勇士透過先簽後換得到羅素，合約為4年1.17億美元，在上季他繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻，並且首度入選全明星賽，現在加入勇士，也可以舒緩湯普森缺賽時的壓力。

▲霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）



11. 霍佛德(Al Horford)

雖然損失了特勒，但七六人卻以4年1.09億美元簽下了塞爾提克內線主力霍佛德，儘管已經33歲，但霍佛德上季場均依舊可以繳出13.6分、6.7籃板、4.2助攻，雖然數據平淡，但他在防守端的貢獻卻無法在數據上體現，同時他也能夠憑藉自身經驗帶領恩比德(Joel Embiid)成長。

▲弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）



12. 弗契維奇(Nikola Vucevic)

打出生涯最佳表現的「白魔獸」弗契維奇，在今夏成為自由球員後，是許多球隊爭相追逐的目標，不過最終他卻選擇續留魔術，雙方將簽訂一份4年1億美元的合約，讓這名歐陸長人晉身億元男，上季他場均可以繳出20.8分、12籃板、3.8助攻。

