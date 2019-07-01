田徑排名賽／百欄李葳甜美吸睛　目標像謝喜恩「又正又強」

▲明德高中100欄李葳。（圖／翻攝自李葳IG）



記者顏如玉／台北報導

田徑夏季排名賽1日在台北田徑場舉辦，先前曾參與拍攝「妳會發覺」MV的明德高中也來參賽，其中輪廓深邃、長相甜美的李葳參與高中組100欄，剛畢業的她對成績不是很滿意，表示未來要以又美又強的偶像「百欄女神」謝喜恩為目標持續努力，「我相信繼續練下去可以追上她！」

來自桃園阿美族、出身運動世家，舅公還是前職棒球員陳致遠的李葳，過去專攻100公尺，國中時看到學長姐練跨欄覺得很帥因此而改練100欄，今年剛從明德高中畢業，接下來將到台體持續深造，「不過也因為剛畢業，一個月沒練習，今天成績跑到15秒多不滿意。」

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▲「百欄女神」謝喜恩。（圖／記者張克銘攝）



個人最佳為14秒66，李葳承認自己和偶像謝喜恩的差距還很大，「很喜歡她，因為她又正又強，不過我想上大學持續訓練的話，有機會追上她的，也想以她為目標努力。」

長相甜美的李葳，去年也曾跟著明德高中隊友參與拍攝MV，她笑說真的比跑步還累，「從早上4點開始拍到晚上6、7點，而且一直NG，不過也蠻有趣的，未來如果還有類似的機會也會想持續嘗試。」

▲李葳長相甜美。（圖／翻攝自李葳IG）