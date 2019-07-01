運動雲

>

田徑排名賽／百欄李葳甜美吸睛　目標像謝喜恩「又正又強」

ETtoday運動雲

▲明德高中，李葳。（圖／翻攝自李葳IG）

▲明德高中100欄李葳。（圖／翻攝自李葳IG）

記者顏如玉／台北報導

田徑夏季排名賽1日在台北田徑場舉辦，先前曾參與拍攝「妳會發覺」MV的明德高中也來參賽，其中輪廓深邃、長相甜美的李葳參與高中組100欄，剛畢業的她對成績不是很滿意，表示未來要以又美又強的偶像「百欄女神」謝喜恩為目標持續努力，「我相信繼續練下去可以追上她！」

來自桃園阿美族、出身運動世家，舅公還是前職棒球員陳致遠的李葳，過去專攻100公尺，國中時看到學長姐練跨欄覺得很帥因此而改練100欄，今年剛從明德高中畢業，接下來將到台體持續深造，「不過也因為剛畢業，一個月沒練習，今天成績跑到15秒多不滿意。」

請繼續往下閱讀...

▲跨欄謝喜恩。（圖／記者張克銘攝）

▲「百欄女神」謝喜恩。（圖／記者張克銘攝）

個人最佳為14秒66，李葳承認自己和偶像謝喜恩的差距還很大，「很喜歡她，因為她又正又強，不過我想上大學持續訓練的話，有機會追上她的，也想以她為目標努力。」

長相甜美的李葳，去年也曾跟著明德高中隊友參與拍攝MV，她笑說真的比跑步還累，「從早上4點開始拍到晚上6、7點，而且一直NG，不過也蠻有趣的，未來如果還有類似的機會也會想持續嘗試。」

▲明德高中，李葳。（圖／翻攝自李葳IG）

▲李葳長相甜美。（圖／翻攝自李葳IG）

關鍵字： 田徑排名賽明德高中李葳100欄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

推薦閱讀

田徑排名賽／陳奎儒近期重體能　100欄13秒92本季最差仍摘金

田徑排名賽／陳傑目標不變拚東奧達標　400欄摘金當模擬賽

五人制國腳紀聖珐開兒童訓練營　盼藉旅外經驗提升小球員技巧

溫網／「我怎麼就變壞人？」　小威回應插隊風波：法網的錯

熱門新聞

KD在自家媒體宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文　KI簽下4年1.42億美金大約

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

KD被挖！勇士先簽後換得到籃網一哥羅素　伊古達拉被送到灰熊

老婆要生了！奧斯丁快速離開台灣　返美加入遊騎兵

中職／富邦悍將教練團異動　陳該發下二軍

湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

讀者回應

﻿

最新新聞

1田徑排名賽李葳向女神謝喜恩學習

2溫網喬科維奇拚衛冕首輪過關

3旅美球員林驛騰4度叩關　終於闖進中職

4朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

5謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

熱門新聞

1KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

2大谷單手轟雙響砲　超越棒球之神

3勇士先簽後換得到羅素　小AI遭交易

4奧斯丁返美陪產　加入遊騎兵

5富邦教練團異動　陳該發下二軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

朱育賢猛打賞演出單場雙響砲！創下聯盟單月11支全壘打的新紀錄 |06/29 Lamigo vs 富邦 賽後

林宥穎擊出的右外野方向飛球遭到黃敬瑋美技撲接沒收 | 06/29 Lamigo vs 富邦 九局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366