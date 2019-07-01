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田徑排名賽／陳奎儒近期重體能　100欄13秒92本季最差仍摘金

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▲陳奎儒。（圖／記者張克銘攝）

▲「台灣欄神」陳奎儒。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／台北報導

田徑夏季全國排名賽1日於台北田徑場登場，「台灣欄神」陳奎儒最終在100公尺欄架跑出13秒92本季最差的成績，但仍順利摘金，他坦言最近練習著重在體能、肌力，身體較為疲憊，「今天本來想說14秒內就可以，這成績有點嚇到但還可以接受，接下來還是要加強技術方面。」

陳奎儒近兩年成績突飛猛進，平時都能將成績維持，大賽中還能連破自己的全國紀錄，今年5月更在國邀賽跑出13秒34締造新紀錄，美中不足的離奧運標還差0.02秒，目前陳奎儒將目標放在世錦賽和明年東京奧運，「這段期間訓練就是著重在將體能、肌力拉回來，有點類似冬訓的感覺，我現在跑速度、敏捷都沒問題，就是發現技術上要再做改進，。」

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▲▼0525 台灣田徑國際公開賽-陳奎儒。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳奎儒5月在台灣國際公開賽跑出全國紀錄。（圖／記者黃克翔攝）

陳奎儒的教練王國慧表示，賽前就有預期到他今天跑得不會很好，因為最近身體比較疲乏，就是盡量把技術做出來，接下來目標放在世錦賽希望能挺進決賽，並且一舉達標東京奧運。

另外，今年加入國體跟著王國慧訓練的楊尉廷，目前以世大運為重，陳奎儒表示，最近老師會比較著重在楊尉廷身上，希望能提升他的成績，讓兩人再度良性競爭，「所以我也需要自自己盯著自己。」

關鍵字： 田徑排名賽陳奎儒100欄
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