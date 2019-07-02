史上最狂自由市場　首日簽定破億美元合約1-6名

記者張曜麟／綜合報導

自由市場在1日正式開啟，有別於前幾年較為平靜的交易和簽約，在今夏可說是最為驚人的一年，雖然沒有誕生像柯瑞這樣破2億的合約，但才一天的時間，就已經有超過10位破上億美元的合約。

▲里拉德。（圖／達志影像／美聯社，下同）



1. 里拉德(Damian Lillard)

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里拉德先前就表示只想要永遠留在拓荒者，而在今年季後賽他的表現依舊非常搶眼，3輪系列戰場均可以繳出26.9分、4.8籃板、6.6助攻。雖然目前還有2年合約在身，不過拓荒者已經有意與他提前續約，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，在今年雙方將協議簽下4年1.94億美元的延長合約，這是今年自由市場截至目前最高的合約。

▲哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）



2. 哈里斯(Tobias Harris)

今年季中交易才轉戰七六人的哈里斯，一到費城就立刻成為主力，在七六人的27場比賽，哈里斯場均可以得到18.2分、7.9籃板、2.9助攻，到了季後賽則有15.5分、9.2籃板、4助攻，原先就有意要留隊的哈里斯，也在自由市場開啟的第一天就與七六人達成5年1.8億美元的續約協議，更親自致信給七六人球迷，表達對費城的熱愛。

▲密德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）



3. 密德爾頓(Khris Middleton)

身為公鹿頂級射手的密德爾頓，在本季場均可以攻下18.3分、6籃板、4.3助攻，甚至在防守端也非常有機動性，到了季後賽場均則繳出16.9分、6.3籃板、4.4助攻，是密爾瓦基不可或缺的重要戰力，現在公鹿則以5年1.78億美元續約，這張合約也讓他拿到年薪達到4000萬美元。

▲莫雷。（圖／達志影像／美聯社）



4.莫雷(Jamal Murray)

年僅22歲的莫雷，在上季出賽75場比賽中，場均可以得到18.2分、4.2籃板、4.8助攻，到了季後賽場均更提升到21.3分、4.4籃板、4.7助攻，表現超級出色，儘管還有一年的新秀合約在身，但金塊現在已經以5年1.7億美元的頂新合約留人，為了就是要確保未來的核心，以保持在西區的競爭力。

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）



5. 杜蘭特(Kevin Durant)

在自由市場開啟的第一天，最大咖的杜蘭特就拋出震撼彈，原先外界都在盛傳他會去尼克，但最終他卻選擇了同樣在紐約的籃網，很大原因就是因為尼克老闆顧慮到他的傷勢，不願開給杜蘭特頂級合約，讓籃網以4年1.64億美元的合約成功搶到KD。

▲波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社）



6. 波辛基斯

同樣在季中交易才到獨行俠的波辛基斯，因為左膝十字韌帶撕裂，到了達拉斯之後依舊一場球都沒打，不過這並不妨礙獨行俠要給他頂級合約的決心，目前雙ㄈ已經達成5年1.58億美元的續約協議，同時這張合約並沒有包括球員選項，也是全額保障合約，意謂獨行俠對他健康非常有信心。