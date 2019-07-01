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回饋家鄉網球夏令營報名秒殺　陳迪籌備歷經10年

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▲▼陳迪網球夏令營開跑。（圖／陳迪提供）

▲陳迪網球夏令營開跑。（圖／陳迪提供，下同）

體育中心／綜合報導

網球選手陳迪用回饋家鄉基隆基層所舉辦，網路開放報名不到一週就額滿的網球夏令營，在1日正式展開，到截止報名後都還有詢問電話，陳迪表示，這只是一個開始，未來要永續經營，能給基隆的孩子一個打球的舞台。

剛升格當爸爸的陳迪，照顧自己的寶寶之餘，暑假還有更多孩子等著他與教練團隊去照料，雖然夏令營從開放報名到正式開跑，沒過多久時間，但其實為了這一天，已經耕耘了快10年。

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2010年廣州亞運，陳迪幫助中華代表團在男網團體項目摘金，當時就決定捐出100萬獎金，希望將基隆市民活動中心改建為網球館，當時在亞運時任體委會（現體育署）副主委陳士魁得知情況後，就允諾協助。

後來陳士魁離開體育署至行政院任職，仍舊和網協理事長廖裕輝關注此事，也成功爭取到經費，經過場地的整修，並開始開班授課，直到今年時機成熟，才開辦網球夏令營，歷經10年光陰。

▲▼陳迪網球夏令營開跑。（圖／陳迪提供）

陳迪笑說，自己現在一半的重心放在教練工作，加上結婚生小孩，算是回歸家庭，自己也喜歡小孩，所以想要給基隆的孩子一個完整的打球環境，畢竟自己當初在網球生涯起步時，環境沒那麼理想。

「因為沒有合適的場地、完整的訓練環境，所以很多選手後來都斷層，到外縣市尋求發展。」陳迪認為，現在孩子至少可以留在基隆有一個打球的環境，現在慢慢將建立起國小到國中的基層結構。

也因此在1日的夏令營開訓記者會上，陳士魁（現台灣運動發展促進會副主席）與廖裕輝都親自出席，陳迪也希望這是一個好的開始，未來要永續經營下去。

陳迪網球夏令營共18梯次，每梯次從原本的6人增加到8人依舊爆滿，且為期5天的活動，報名費只收200元還送背包，到報名截止後還有詢問電話。

▲▼陳迪網球夏令營開跑。（圖／陳迪提供）

關鍵字： 陳迪網球
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