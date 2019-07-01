張老師專欄／ 兩聯盟恢復自家對壘　軟銀、巨人頻傳捷報仍居榜首

▲讀賣巨人穩坐央聯龍頭。（圖／記者季相儒攝）



張昭雄 ／ 戰 評

交流賽結束後的兩聯盟恢復自家對壘，軟銀、巨人兩隊頻傳捷報仍居聯盟榜首前茅，上週火腿對上軟銀苦吞3連敗厄運，惟王柏融表現屬於不差；巨人隊陽岱鋼有傑出表現，但仍受到岐視被割愛。今天是移動日休兵，明天起巨人及火腿都在主場迎敵，其中火腿與西武對抗，王柏融極有可能與郭俊麟面對面撕殺一番。

上週末交流賽結束後，兩聯盟開始各自對壘賽事，火腿在札幌巨蛋主場迎戰軟銀隊，遭受3連敗劣勢，首場5比7輸得還說得過去，但是第二、三場明明勝果在握都有贏球機會，可是分別被軟銀隊於第九局上半，以及第八局上半翻盤（4比5；3比4飲恨敗北），這兩場輸得很不值，都面臨著後援投手更換策略上的關鍵時刻，結果，監督粟山選擇輸球這邊，使得火腿隊吞下3連敗，加上交流賽前的3連敗戰，寫下該隊於去年之後的6連敗不名譽戰果。

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▲日本火腿王柏融。（圖／記者季相儒攝）



旅日王柏融在18場交流賽中，出賽17場，打擊率2成59，即便比起交流賽之前所累積3成02打擊率略見退步，但是交流賽中有兩場締造單場3支安打的（猛打賞）佳作，同時交流賽也有9分打點貢獻，以及擊出個人生涯的第3號全壘打。上週王柏融對軟銀3連戰打擊率只有兩成，也略見退步，但有兩分打點的收獲。總之，王柏融近況未見好轉，與火腿隊的3連敗多少都有關連。

目前火腿隊名列洋聯第四，與第三名西武隊有2.5場勝差，因此週二起兩隊的3連戰，與火腿隊能否躋身前三名A段班席位，有莫大關連。洋聯榜首軟銀隊上週大有斬獲，目前領先第二名樂天隊有2場勝差，週二起軟銀對樂天的3連戰，對於前兩名席位息息相關。樂天隊的旅日好手宋家豪在交流賽尾聲表現差強人意，上週對羅德2連戰，沒獲得出賽機會。

▲陽岱鋼沒有得到重用。（圖／記者季相儒攝）



央聯方面，上週巨人對養樂多兩戰皆捷，其中首戰雙方戰到第四局還在僵持不下之際，由陽岱鋼擊出先馳得點的兩分打點之（勝利打點）榮銜，最終以6比2獲勝，可是隔天再戰養樂多之役，監督辰德竟然未將陽岱鋼安排先發，而且冰凍未見他出賽，此役即使巨人隊最後仍以4比3獲勝，但贏得相當驚險。對於原辰德於六月份一再岐視陽岱鋼，也有許多陽粉表答極度不滿！巨人隊周二起將先戰近況還算不錯的中日隊（上週2連勝阪神隊，目前排名第四，不過與巨人有8場之多的勝差）。

目前排名央聯亞軍的廣島隊，自交流賽之前的榜首，退屈到目前拱手讓給巨人隊之後，上週再連輸兩場給橫浜隊，也以落後巨人隊有3場勝差了，週二起將與墊底的養樂多3連戰，能否起死回生奪回榜首，值得關注。

週二起各隊3連賽首仗賽程如下：央聯－巨人對中日（東京巨蛋）；橫浜對阪神（橫浜球場）；廣島對阪神（廣島球場）。洋聯－火腿對西武（札幌巨蛋）；軟銀對樂天（福岡巨蛋）；歐力士對羅德（大阪巨蛋），以上均為台灣時間下午五時開賽。