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爵士當家後衛首款簽名戰靴　adidas X MARVEL化身蜘蛛人

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▲adidas X MARVEL 聯名推出Donovan Mitchell首款簽名戰靴D.O.N Issue。（圖／品牌提供）

▲adidas X MARVEL 聯名推出Donovan Mitchell首款簽名戰靴D.O.N Issue。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas宣布NBA爵士隊當家後衛Donovan Mitchell首款個人專屬簽名鞋D.O.N. Issue #1正式在臺開賣。Donovan Mitchell如其綽號擁有超過2公尺的臂展，再加上優越的運動能力，首款簽名鞋便以MARVEL超級英雄蜘蛛人作為設計靈感，將專屬Donovan Mitchell的蜘蛛標誌綴於鞋舌，鞋身則以不規則線條呈現蜘蛛絲的帥氣樣貌，搭配漫威電影上映熱潮，推出四款經典蜘蛛人戰衣配色的D.O. N. Issue #1籃球鞋，連結代言球星猶如蜘蛛人般無與倫比的飛躍速度與彈跳能力！

▲adidas X MARVEL 聯名推出Donovan Mitchell首款簽名戰靴D.O.N Issue。（圖／品牌提供）

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▲Donovan Mitchell首款簽名鞋D.O.N Issue #1以MARVEL超級英雄蜘蛛人作為設計靈感。（圖／品牌提供）
  
首款MARVEL’S AMAZING SPIDER-MAN以紅、藍、白色搭配呈現經典蜘蛛人配色，搶眼外型不論場上場下都能成為眾人目光的焦點；以闇黑搭配螢光綠的潛行戰衣款STEALTH SPIDER-MAN，潛藏夜行於球場等待時機，一擊必殺。

共生體黑蜘蛛款SYMBIOTE SPIDER-MAN大膽運用粉紅局部細節，並在鞋身後側的繪出白色尖銳獠牙，象徵兇猛撕裂對手的狠毒球風；最後以紅、金雙色設計的鋼鐵戰衣款MARVEL’S IRON SPIDER，承襲鋼鐵人的堅強意志，堅定信念領導比賽。

▲adidas X MARVEL 聯名推出Donovan Mitchell首款簽名戰靴D.O.N Issue。（圖／品牌提供）

▲D.O.N Issue #1共生體黑蜘蛛款SYMBIOTE SPIDER-MAN以白色尖銳獠牙，象徵兇猛撕裂對手的狠毒球風。（圖／品牌提供）
  
D.O.N. Issue #1使用BOUNCE中底緩震科技，搭配特殊側向鞋面支撐片設計，提供追求制空的球員絕佳支撐與保護，外底則使用魚骨紋刻痕大底，為切入作戰的球員打造強悍抓地機能。D.O.N. Issue #1追循Donovan Mitchell的信念「Determination Over Negativity」以堅定的決心戰勝消極的負能量，征服逆境成為場上最亮眼的一顆星。

▲adidas X MARVEL 聯名推出Donovan Mitchell首款簽名戰靴D.O.N Issue。（圖／品牌提供）

▲D.O.N Issue #1鋼鐵戰衣款MARVEL’S IRON SPIDER，以堅定信念領導比賽。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasMARVEL爵士米歇爾
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