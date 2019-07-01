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金塊5年1.7億美元頂約續主控莫雷　留住完整先發陣容

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▲金塊莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊以5年1.7億美元續約莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

金塊本季打出令人驚豔的一年，儘管止步季後賽次輪，但對於全隊幾乎都第一次打季後賽的金塊來說，這已經是非常不錯的成績，在自由市場開啟第一天，金塊就與當家後衛莫雷(Jamal Murray)達成續約，雙方將簽訂5年1.7億美元的頂薪合約，主要先發將完整保留至下季。

2016年進入聯盟的莫雷，目前仍有一年的新秀合約，可以在今夏選擇與球隊提前續約，而根據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)報導，金塊已經開出5年1.7億美元的頂薪合約續留莫雷，這項消息也已經得到莫雷經紀人證實。今年才22歲的莫雷，在本季出賽75場比賽中，場均可以得到18.2分、4.2籃板、4.8助攻，到了季後賽場均更提升到21.3分、4.4籃板、4.7助攻，表現非常出色。

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前一天金塊才選擇執行了老將米爾塞普(Paul Milsap)最後一年3050萬美元的球員選項，加上先前續留約基奇(Nikola Jokic)以及哈里斯(Gary Harris)，現在又留下了莫雷，這樣一來，金塊就幾近留下了完整的先發陣容，就算最後米爾塞普明年離開，但金塊也保留了年輕有潛力的3名球員，這確保了他們未來在西區的競爭力。

▲▼金塊射手莫瑞（Jamal Murray）（圖／達志影像／美聯社）

▲莫雷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA金塊莫雷
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