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邦格納9K封鎖響尾蛇　累積1704K並列林瑟康排巨人第2

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▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人明星強投邦格納。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

巨人明星左投邦格納（Madison Bumgarner）交易傳聞滿天飛，無論他是否被交易，註定名留巨人史冊。「瘋邦」在1日先發7局丟出7K，生涯累積1704次三振，追平前隊友林瑟康（Tim Lincecum），在巨人隊史排名第2。

巨人今日主場迎戰同區響尾蛇，邦格納先發7局僅被擊出4支安打失掉1分，丟出9次三振，5局上被響尾蛇巴加爾斯（Ildemaro Vargas）擊出高飛犧牲打，也是全場唯一失分，拿下本季第5勝。

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前一場先發邦格納面對洛磯隊，投出本季新高的11次三振，超越好友坎恩（Matt Cain）攀上隊史第3名。今日丟出9次三振，累積1704次三振，追平前隊友林瑟康，三振次數排名隊史第4，若只算1958年遷至舊金山後的巨人時期，他與林瑟康並列隊史第2。

邦格納被認為是今年交易市場的大咖投手，吸引不少球隊的關注，其中先發群遭遇傷兵問題的洋基隊曾展露出交易興趣，不過據資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基現在對這位王牌左投的興趣正逐漸減少，洋基想要三振率高或滾地球型投手，邦格納的投球型態並不是最符合洋基所需要的類型。

儘管巨人有意送走替球隊摘下3座世界大賽冠軍的邦格納，但大聯盟記者范森（Mark Feinsand）指出，總管柴迪（Farhan Zaidi）並不急於完成交易，如果對方無法提出滿意的交易包裹，他將不會輕易答應這筆交易。

巨人強投林瑟康(Tim Lincecum)。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人一代強投林瑟康。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 邦格納瘋邦巨人林瑟康
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