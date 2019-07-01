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復活的羅斯改披活塞戰袍　簽2年1500萬美元短約

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▲灰狼羅斯。（圖／CFP）

▲羅斯2年1500萬美元轉戰活塞。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季打出生涯第二春的羅斯(Derrick Rose)，先前與灰狼簽訂的一年210萬美元的合約今夏到期，「玫瑰」正式成為自由球員，自由市場開啟第一天後，據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，這名過去最年輕MVP將轉戰活塞，雙方將簽訂2年1500萬美元合約。

羅斯在去年以一年210萬美元的底薪合約續約灰狼，儘管大多時間作為替補出場，但羅斯卻靠著改變打法，成功打出生涯第二春。上季他為灰狼出賽的51場比賽，在場均27.3分鐘的時間內，可以繳出18分、2.7籃板、4.3助攻，投籃命中率為48.2％，甚至在美國萬聖節當天對戰爵士的比賽，羅斯先發出場41分鐘，砍下生涯新高的50分，不僅震驚世界籃壇，更證明他仍有繼續在聯盟生存的價值。

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成為自由球員的羅斯，先前就表明不排除聽取其他球隊的報價，意味可能離開灰狼，果然在自由市場開起第一天，「沃神」就透露羅斯將轉戰活塞，雙方將簽訂2年1500萬美元的短約，年薪達750萬美元，無疑是對羅斯最大肯定。接下來羅斯將與「幹籃哥」葛瑞芬(Blake Griffin)聯手，這個操作也讓後場戰力較短版的活塞得到舒緩。

關鍵字： NBA活塞羅斯
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