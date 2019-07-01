婕斯盃／大馬首封王兩天近9千觀眾進場　比去年成長3千人

▲ 中華隊拿下亞軍 。（圖／海碩整合行銷提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，可惜中華隊男雙和男單兩點都輸給馬來西亞，最終收穫亞軍，而這也是馬來西亞首次在婕斯盃獲得冠軍，可獲得2.1萬美元獎金，而這兩天也湧入近9000名觀眾進場欣賞全明星賽事。

▼ 馬來西亞隊首度在婕斯盃制霸。

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2019婕斯盃全明星羽球對抗今年移師台北和平籃球館舉辦，首日請來前總統馬英九開球，以及台東南迴方舟教室的小朋友透過精采的歌舞表演拉開序幕，南韓歐巴李龍大也攜手分齡賽小六女單冠軍許芮苡，進行公益賽為長春國小募得10萬元訓練經費。

▼ 婕斯盃進場觀眾 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

30日賽事由新北市板橋區後埔國小管樂團帶來精彩的管弦樂表演打頭陣，之後先上演的季軍戰，丹麥在驟死戰逆轉南韓收下季軍；冠亞軍之戰由中華對上馬來西亞，可惜王齊麟／李洋遭到馬來西亞雙蔚組合陳蔚強／吳蔚昇直落二、男單許仁豪三局不敵劉國倫。

中華隊收穫亞軍無緣二連霸，馬來西亞則是首次獲得冠軍。而這兩日的觀眾進場人數為8673人，比去年兩天的6000人，更成長將近3000人。球迷有禮貌且熱情加油，也讓南韓和丹麥隊印象深刻，希望未來還有機會能夠再來台。