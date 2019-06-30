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婕斯盃／首次交手大馬雙蔚組合　麟洋配警惕：要更多元突破

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▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，可惜中華隊兩點都輸給馬來西亞，最終收穫亞軍。賽後王齊麟／李洋還要前往美洲連打五站世界羽聯賽事，李洋提到第一次對上大馬組合陳蔚強／吳蔚昇，「算是給我們一個警惕，面對高強度比賽，要更多元的方式去突破。」

第一點男雙王齊麟／李洋對上馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇，遭到直落二後，男單許仁豪三局鏖戰劉國倫後落敗，中華隊收穫亞軍，無緣二連霸。賽後李洋說，「今天一開始沒特別好，後面發揮還算可以接受，整個局面對手掌控比較好，打起來滿吃力的。」

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▼ 陳蔚強／吳蔚昇 。

▲▼ 婕斯盃，馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇 。（圖／記者謝孟儒攝）

王齊麟／李洋在經歷上半季的七站賽事後，今天比賽結束就要立刻前往美洲，連打五站巡迴賽事。李洋說，「前面是因為對手對我們不熟悉，不過現在有前面七站足夠影片紀錄，因此這五站應該會非常吃力，會是苦戰。」王齊麟則說，「下場就是想打贏。」

王齊麟也感受第二次婕斯盃的不同，「觀眾都很踴躍，讓我們享受在比賽中，只是希望進入狀況時間要快一點，節奏不要被拖著走。」許仁豪則是笑稱很久沒有打國際賽，「昨天打完下半身酸痛，但因為有現場熱情球迷加油，讓我每顆球都很盡力去拼。」

▼ 許仁豪 。

▲▼ 婕斯盃，許仁豪 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 婕斯盃
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