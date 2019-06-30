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「老爹」槍擊案幕後主謀落網　牽涉墨西哥毒販海灣集團

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▲紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz)。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪退役球星「老爹」歐提茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）槍擊案，整起案件也逐漸明朗，多明尼加警方宣稱，已經逮補槍擊案的幕後黑手，同時也證實，這起首席檢察官羅德里奎茲（Alain Rodriguez）證實，歐提茲不是槍手的主要目標，是兇嫌搞烏龍認錯人。

根據警方表示，一名叫高梅茲（Victor Hugo Gomez）的嫌犯遭到逮補，不過目前警方僅公佈姓名，其他訊息則並未對外公布，他也被認為是整起案件的幕後黑手。據警方調查，高梅茲過去曾在美國生活，與墨西哥毒販海灣集團有關係。

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根據多明尼加媒體報導，高梅茲被檢方指控意圖謀殺自己的表兄弟費南德茲（David Fernandez），也就是當晚夜店坐在歐提茲身旁的友人，但為何會打錯人，首席檢察官羅德里奎茲始終未說明。

高梅茲的辯護律師盧比歐（Carlos Rubio）沒有接受媒體採訪，但透過社群網站辯稱沒有買兇殺人，「我想要澄清，我和任何想要謀殺費南德茲的事情無關，我們都是一家人。」影片中還爆料，真正和墨西哥海灣集團有關係的人是費南德茲。

警方在日前記者會上表示，高梅茲因為在2011年遭費南德茲背叛，所以一直懷恨在心，打算把他做掉。除了被控買兇殺人外，高梅茲過去還因為販毒被美國警方通緝。

另外一名主謀羅德里奎茲（Alberto Miguel Rodriguez Mota ）也被逮補，與佩瑞茲（Gabriel Alexander Perez Vizcaino）被指控是與兇嫌聯繫的關鍵人物，負責把錢拿給那些已被逮補的槍手，並支付佣金40萬披索。

▲紅襪「老爹」歐提茲槍擊案，兇嫌賈西亞及作案槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪「老爹」歐提茲槍擊案，兇嫌作案槍枝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 歐提茲老爹紅襪槍擊案
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