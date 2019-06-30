29轟耶利奇確定參加全壘打大賽　沒在怕打擊後遺症

▲大聯盟全壘打王耶利奇參加全壘打大賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

暫居大聯盟全壘打王的釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich），確定參加今年7月9日在印地安人球場舉行的全壘打大賽，他說：「我準備這麼做，我從小在電視上看著全壘打大賽長大，我認為這會很有趣，我們等著看會發生什麼事。」

全壘打大賽一直是明星賽前的重點好戲，但在球界有太多參加完比賽後，打擊鳥掉案例，最著名的例子就是2005年的全壘打大賽冠軍阿布瑞尤（Bobby Abreu）。球員深怕出現「全壘打大賽後遺症」，打擊節奏受到影響，許多強打都婉拒參賽。

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不過耶利奇表示自己一點都不擔心會影響到打擊，他說：「我想這問題不適用在我身上，但大多數情況下，我真的不擔心，這是我每天打擊練習都在做的事情，對我來說沒有什麼不同，應該是會很有趣。」

新科國聯MVP耶利奇本季成績更驚人，目前出賽75場，打擊三圍.327/.423/.704，以29支全壘打位居大聯盟全壘打王。過去生涯單季最多36轟，今年例行賽還不到一半，就已經敲了29轟，刷新個人紀錄不成問題，甚至有機會挑戰單季60轟壯舉。

今年全壘打大賽祭出高額獎金，冠軍將額外獲得100美元（約3105萬台幣）獎賞，引起許多重砲手的興趣，除了耶利奇之外，確定參賽還包括大都會阿隆索（Pete Alonso）、印地安人桑塔納（Carlos Santana）和藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。