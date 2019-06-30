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小馬三級亞太區7/1開打　平鎮帕馬級要與日、韓競爭

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▲桃園市代表中華隊出征小馬聯盟亞太區賽。（圖／截自平鎮高中棒球隊粉絲團）

▲桃園市代表中華隊出征小馬聯盟亞太區賽。（圖／截自平鎮高中棒球隊粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟各級亞太區賽將於7月1日開打，中華隊3支代表隊30日啟程前往日本宮崎，要拚三級大滿貫奪出征世界賽的代表權。

小馬聯盟依年齡區分各有4級，不過台灣只參加其中3級，帕馬級（PALOMINO）是由桃園市（平鎮高中）代表，過去中華隊都直接晉級世界賽，沒有亞太區這關，不過今年有日本及韓國加入競爭，首度3隊爭代表權。

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平鎮陣中擁有強投徐若熙及李承禎，以及強打劉基鴻、郭玟毅、何逸龍等主將都有參加今年中職選秀，剛好中職選秀在7月1日舉辦，他們5人無法到現場，只能在日本觀看選秀結果，當然不可或缺的還有高二的王牌李晨薰，用最強的陣容拚冠。

帕馬級亞太區首度舉辦，賽制也較特別，首先7月1日每隊一日兩戰，中華隊10點(台灣時間，下同)先對韓國，然後下午兩點再隊日本，決定分組排名後，再以三隊模式進行雙敗淘汰賽決定冠軍。

除了帕馬級為單一球隊代表縣市隊之外，青少棒的小馬級（PONY）及少棒的野馬級（BRONCO）都是縣市聯隊代表，台北市取得小馬級代表權、台東縣取得野馬及代表權。

小馬級亞太區賽共有10隊參賽，分兩組進行預賽，中華隊分在A組，從1日有兩戰對香港及菲律賓，2日對澳洲、3日對韓國，4日及5日是四強交叉決賽。

野馬級亞太區賽也有10隊，其中韓國分為A、B隊，中華隊分為A組，1日對印尼及菲律賓、2日對紐西蘭，3日對韓國A，4日及5日為四強交叉決賽。

▲小馬聯盟亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟帕馬級亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟小馬級亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟野馬級亞太區賽賽程。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 小馬聯盟亞太區徐若熙劉基鴻
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