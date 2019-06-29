中職／李凱威前3輪熱門　申皓瑋也看好：三拍子好手

▲文化大學李凱威。（圖／記者楊舒帆攝）



記者王真魚／新莊報導

文化大學大三內野手李凱威今年投入選秀，高苑時期隊友申皓瑋相當看好他，直指他是三拍子好手，「跑打守都很不錯」。而在同屆當中，李凱威被球探評為最強內野手，投入選秀後很有機會在前3輪受到球隊青睞。

申皓瑋高中畢業後提前挑戰職棒，在2016年的季中選秀會以榜眼之姿加入義大犀牛（富邦悍將前身），李凱威則選擇升學、磨練自己，去年入選U-23世界盃，主要位置是二壘，今年在春季聯賽出賽15場，59打數共19支安打，打擊率0.322，包括4支二壘打、1支三壘打，長打率0.424。

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已是職棒「前輩」，申皓瑋透露，其實當時打算和李凱威一同念大學，「但是教練叫我出來選，有好的順位就挑戰看看，沒想過可以在第一輪就被選。」

踏入中職第4年，申皓瑋有許多體悟：「高中畢業挑戰職棒，等於是跳過成棒階段，進來後深刻明白，職棒真的沒有這麼簡單，自主性很高；自己有好的條件，也要想辦法打出應有的成績，像我還有很多地方要加強，包括觀念不足、力量的提升等，都還要跟教練加以討論。」

看到同學即將挑戰職棒，申皓瑋相當開心，他直言：「我非常看好他啊！打擊真的很不錯，而且心態很成熟。」

▲來自高苑工商的李凱威(左)、申皓瑋(右)。(圖／記者路皓惟攝)