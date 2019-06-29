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「那個大鬍子你過來一下」　哈登上海騎車遭交警攔查

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▲▼哈登在上海騎車遭攔。（圖／翻攝自微博）

▲哈登在上海騎車遭攔。（圖／翻攝自微博）

體育中心／綜合報導

火箭招牌球星「大鬍子」哈登（James Harden）休賽季展開亞洲行，先是去了菲律賓後最近到了中國上海。星味十足的哈登在逛大街時被球迷給「街拍」，不過不只有他擔綱主角，旁邊還有中國的交通警察，哈登騎著電動車被警察給攔了下來，還被開了罰單。

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哈登在上海與同行友人一起騎著電動車，根據網路的照片流出，哈登在上海市區騎著車，沒戴安全帽看起來還一路逆向行駛離開會場，沒多久就被警察給攔了下來。

據了解，上海市騎乘電動車不強制要戴安全帽，會被攔下應該是同行友人違反電動車不得載人或是逆向行駛。根據《中華人民共和國道路交通安全法實施條例第七十一條》，除非安裝固定座椅，才能承載120公分以下的兒童外，在市區道路不得載人。

▲▼哈登上海騎車遭攔。（圖／翻攝自微博）

▲網友戲稱，警察拿到哈登上海行第一個簽名。（圖／翻攝自微博）

根據消息，提及哈登一行人除了被開單外，還被扣車，根據《中華人民共和國道路交通安全法》，違反道路條例的人將被處以5元人民幣以上50元人民幣以下罰款。

網友看到哈登被警察攔下的畫面紛紛笑翻，「「哈登中國行第一個簽名出現了」、「是不是以為這個人安全帽怎麼扣在下面」、「罰款50掃碼支付」、「到哪裡都有哨聲的男人」。

關鍵字： NBA火箭哈登上海騎車
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