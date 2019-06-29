羅斯今夏恐離開灰狼　經紀人曝贏球是選擇球隊一大目標

▲羅斯今夏恐離開灰狼。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

本季在灰狼打出生涯第二春的羅斯，今夏也成為了自由球員，先前羅斯(Derrick Rose)就透露雖然在灰狼打球很舒服，但也不排除會聽取其他球隊報價，意味羅斯可能會離開明尼蘇達，現在根據《Clutch Points》記者馬瑟(Ashish Mathur)報導，羅斯經紀人透露，贏球是羅斯選擇球隊的一大目標。

離開公牛後，羅就成為了流浪球員，先後曾待過尼克、騎士，在被騎士釋出後，羅斯還曾一度無球可打，最終才到了過去恩師席波杜(Tom Thibodeau)麾下，在灰狼的一年半中羅斯成功轉型，雖然不像過去可以經常上演勁爆動作，但「飆風玫瑰」成功轉型，開發出外線能力，這也讓他延續了自己生涯。

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去年羅斯與灰狼簽定一年210萬美元的底薪合約，在到期後將成為自由球員，在灰狼打出生涯第二春的羅斯，今年身價勢必會上漲。由於灰狼在後衛群已經有了提格(Jeff Teague)和瓊斯(Tyus Jones)很難會留下羅斯，先前他也說過自己不排除聽取其他球隊報價，現在羅斯經紀人阿姆斯壯(B.J. Armstrong)表示，「我看到很多球隊對羅斯有興趣，他在替補上找到一個適合自己的位置，絕對吸引了很多球隊興趣，他想和喜歡的人一起打球，贏球隊他來說非常重要。」

灰狼本季僅取得36勝46敗，排在西區第11的戰績，無緣後賽，雖然羅斯在這裡找到自己定位，但他想要贏球的這個目標幾乎難以實現，下季西區競爭更為激烈，讓他們想重返季後賽難度更高，對於羅斯而言他很可能會選擇一支具有季後賽能力的球隊加盟。

▲羅斯。（圖／達志影像／美聯社）