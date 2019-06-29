運動雲

>

帶動桃園足球風氣　第二屆桃捷盃29日開踢

ETtoday運動雲

▲第二屆桃捷盃足球賽開打。（圖／桃園捷運提供）

▲第二屆桃捷盃足球賽29日開打。（圖／桃園捷運提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

為了帶動桃園地區足球風氣，桃捷公司投入公益，關懷在地足球活動，今(29)日於青埔足球場舉辦第二屆桃捷盃足球賽開幕儀式，吸引57隊國、中小朋友報名奪冠，分為4組火熱開踢。

桃捷公司鼓勵員工多運動鍛鍊體魄，同步舉辦桃捷親職日，現場設有桃捷直達冠軍、桃捷紅不讓、桃捷直達美好三個闖關活動，桃園市副市長李憲明也親自挑戰，展現桃園市的運動實力。

請繼續往下閱讀...

李憲明表示，桃園捷運公司營運表現亮眼，通車初期日平均運量51000人，目前成長至74000人，感謝桃園捷運團隊的努力。為了回饋社會，因此也投入公益推廣足球。

▲第二屆桃捷盃足球賽開打。（圖／桃園捷運提供）

桃園市體育局長莊佳佳表示，足球運動在桃園非常盛行，而10月19日至24日全運會在桃園，足球比賽也將在國立體育大學以及長庚科大舉舉辦，希望大家共襄盛舉。桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司今年辦理第二屆桃捷盃足球賽，去年參賽39隊，今年擴大舉辦共有57隊報名，比賽相當激烈。

足球運動可以增進身體協調性、智能發展及強健體魄，今日同步舉辦桃捷公司親職日，讓平日辛苦堅守工作崗位的同仁們，帶小朋友放電、增進親子關係。

比賽獲勝隊伍桃捷公司將頒發獎牌、獎盃以及最高5000元禮券等獎項，今年更增設金靴獎及金手套獎，讓足球小將們爭取個人榮耀。

關鍵字： 桃捷盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

淡水盃足球錦標賽配合新南向首邀越南　未來盼國際發展

阿根廷退役名將超親民　傳授台小球員世界級經驗

拜仁退役名將來台指導　安聯小小世界盃7月決戰台北

世界盃女足／法國吞敗地主再度無緣4強　史上僅美國例外

熱門新聞

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

讀者回應

﻿

最新新聞

1猿上半季最終戰　洪聖欽戰陳仕朋

2洪總讚個性超好　朱育賢拚紀錄

3王柏融3支1　火腿被逆轉吞5連敗

4本季最驚奇　貝林格、葛利托上榜

5和南韓進11分驟死戰　中華進冠軍戰

熱門新聞

1球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

2猛！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　

3洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

4張育成首升大聯盟　台將第16人

5「黃金03梯」首輪僅剩詹皇、甜瓜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366