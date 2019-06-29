帶動桃園足球風氣　第二屆桃捷盃29日開踢

▲第二屆桃捷盃足球賽29日開打。（圖／桃園捷運提供，圖下同）



體育中心／綜合報導

為了帶動桃園地區足球風氣，桃捷公司投入公益，關懷在地足球活動，今(29)日於青埔足球場舉辦第二屆桃捷盃足球賽開幕儀式，吸引57隊國、中小朋友報名奪冠，分為4組火熱開踢。

桃捷公司鼓勵員工多運動鍛鍊體魄，同步舉辦桃捷親職日，現場設有桃捷直達冠軍、桃捷紅不讓、桃捷直達美好三個闖關活動，桃園市副市長李憲明也親自挑戰，展現桃園市的運動實力。

請繼續往下閱讀...

李憲明表示，桃園捷運公司營運表現亮眼，通車初期日平均運量51000人，目前成長至74000人，感謝桃園捷運團隊的努力。為了回饋社會，因此也投入公益推廣足球。

桃園市體育局長莊佳佳表示，足球運動在桃園非常盛行，而10月19日至24日全運會在桃園，足球比賽也將在國立體育大學以及長庚科大舉舉辦，希望大家共襄盛舉。桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司今年辦理第二屆桃捷盃足球賽，去年參賽39隊，今年擴大舉辦共有57隊報名，比賽相當激烈。

足球運動可以增進身體協調性、智能發展及強健體魄，今日同步舉辦桃捷公司親職日，讓平日辛苦堅守工作崗位的同仁們，帶小朋友放電、增進親子關係。

比賽獲勝隊伍桃捷公司將頒發獎牌、獎盃以及最高5000元禮券等獎項，今年更增設金靴獎及金手套獎，讓足球小將們爭取個人榮耀。