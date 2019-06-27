阿根廷退役名將超親民　傳授台小球員世界級經驗

▲阿根廷名將戴米切利斯和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供，圖下同）



體育中心／綜合報導

安聯小小世界盃今年特別邀請阿根廷球星戴米切利斯(Martín Demichelis)來台參加決賽記者會，並在27日於北市大天母校區與天母國小及民族國中的小球員進行簡單的訓練教學，對於歐洲職業球星來訪小球員都非常興奮，而戴米切利斯也相當親民，還親自下場秀美技，與小球員零距離互動，同時也鼓勵小朋友要拋開3C產品誘惑，多多走出戶外享受足球帶來的歡樂。

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天母國小及民族國中的足球校隊是傳統名校，民族國中在前國家隊球星羅志安帶領下，拿下106學年度聯賽冠軍，對於難得有歐洲職業退役球星來訪，小球員都非常興奮，也比平常更專注在攻守表現，而戴米切利斯在看過兩所學校簡單的對抗賽後，也一時技癢難耐跟著上場較勁，並和進球的球員擊掌互動。

民族國中教練羅志安表示，雖然只是短短的幾小時互動，但是對於戴米切利斯說過的話卻印象深刻，那就是「把足球當成是生活的一部分」，在足球風氣尚未普及的台灣來說這是很簡單卻又很深的足球哲學。

戴米切利斯在活動中總是保持親切的笑容，他表示整個活動中看到小朋友很熱愛足球，因此他也鼓勵小朋友多享受足球帶來的歡樂，尤其是在這年齡層的小朋友，要拋開3C產品的誘惑走出戶外，在阿根廷到處可見到小朋友在街頭玩足球，這也是他們的足球風氣盛行的緣故之一。