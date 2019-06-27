運動雲

>

阿根廷退役名將超親民　傳授台小球員世界級經驗

ETtoday運動雲

▲阿根廷名將戴米切利斯(Martín Demichelis)和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供）

▲阿根廷名將戴米切利斯和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

安聯小小世界盃今年特別邀請阿根廷球星戴米切利斯(Martín Demichelis)來台參加決賽記者會，並在27日於北市大天母校區與天母國小及民族國中的小球員進行簡單的訓練教學，對於歐洲職業球星來訪小球員都非常興奮，而戴米切利斯也相當親民，還親自下場秀美技，與小球員零距離互動，同時也鼓勵小朋友要拋開3C產品誘惑，多多走出戶外享受足球帶來的歡樂。

▲阿根廷名將戴米切利斯(Martín Demichelis)和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供）

請繼續往下閱讀...

天母國小及民族國中的足球校隊是傳統名校，民族國中在前國家隊球星羅志安帶領下，拿下106學年度聯賽冠軍，對於難得有歐洲職業退役球星來訪，小球員都非常興奮，也比平常更專注在攻守表現，而戴米切利斯在看過兩所學校簡單的對抗賽後，也一時技癢難耐跟著上場較勁，並和進球的球員擊掌互動。

民族國中教練羅志安表示，雖然只是短短的幾小時互動，但是對於戴米切利斯說過的話卻印象深刻，那就是「把足球當成是生活的一部分」，在足球風氣尚未普及的台灣來說這是很簡單卻又很深的足球哲學。

戴米切利斯在活動中總是保持親切的笑容，他表示整個活動中看到小朋友很熱愛足球，因此他也鼓勵小朋友多享受足球帶來的歡樂，尤其是在這年齡層的小朋友，要拋開3C產品的誘惑走出戶外，在阿根廷到處可見到小朋友在街頭玩足球，這也是他們的足球風氣盛行的緣故之一。

▲阿根廷名將戴米切利斯(Martín Demichelis)和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供）

▲阿根廷名將戴米切利斯(Martín Demichelis)和小球員零距離互動。（圖／迷你足球協會提供）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

推薦閱讀

美洲盃／阿根廷預賽跌撞梅西遭批　退役鐵衛力挺「應懷感恩的心」

拜仁退役名將來台指導　安聯小小世界盃7月決戰台北

溫網／新任球后芭提頭號種子出擊　卻不知如何面對奪冠壓力

德國聯賽4冠成員　阿根廷鐵衛戴米切利斯將來台　

熱門新聞

12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／黃甘霖辭去統一獅總教練　由打擊教練劉育辰代理

杜蘭特跳脫3150萬美元合約　若續約勇士最高5年2.21億美元

中職／崇越留甲組培養人才　暫時不當第6隊

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

讀者回應

﻿

最新新聞

1澳洲主席盃　中華隊1金5銀2銅

2印度羽壇一姊辛度霸氣回應質疑

3球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

4林益全14轟出爐：球隊下半季會不錯

5跆拳大洋洲主席盃　蘇柏亞摘金

熱門新聞

1洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3統一獅戰績不佳　黃甘霖辭去總教練

4杜蘭特跳脫3150萬美元合約

5崇越甲組養人才　暫時不當第6隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

影／探秘「800年不滅神燈」　內蒙成吉思汗陵寫草原傳說

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

中信兄弟成功扮演攔路虎　富邦上半季封王夢碎

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366