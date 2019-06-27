德甲退役名將來台指導　安聯小小世界盃7月決戰台北

▲德甲名將戴米切利斯(Martin Demichelis)。（圖／迷你足球協會提供）



體育中心／綜合報導

安聯小小世界盃將於7月13日、14日在台北田徑場展開總決賽，今年來自全國U6至U15共1030隊伍報名，超過10000名選手參賽，歷經兩個多月在台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮六縣市精彩的分區預賽，104隊脫穎而出，晉級台北總決賽，冠軍隊伍還有機會前往新加坡、德國參加受訓。

安聯小小世界盃舉辦至今第六年舉在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽可謂至關重要的奠基者，從2014年第一屆只有257隊報名參賽，到2018年參賽隊伍高達1108隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲為主要推廣對象，向上擴及至12歲至15歲組別，消彌台灣足球運動的青少年斷層，盼培養出極具潛力的未來之星。

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▲台北市議員許淑華、戴米切利斯(Martin Demichelis)、U19林偉傑、體育署署長高俊雄等人出席記者會。（圖／迷你足球協會提供）



台北市議員許淑華，同時也是足球推廣大使表示，足球是唯一媲美奧運的單項運動項目，擁有全球最多參賽與觀賽人口數，若要讓台灣在國際間發光，或者是有一定的能見度，足球是最好的捷徑方式，因此希望署長能加大支持力度，一起為台灣催生最棒的球星、最好的球隊。

安聯人壽總經理林順才表示，足球運動是一項能提升健康的運動，小選手們能夠透過踢球盡情展現自信與活力，安聯人壽秉持關懷青少年身心健康的宗旨，長期關懷足球運動，希望能為台灣在世界足球發展培育下一代的中堅力量，林順才更期待未來，台灣的國家隊，能打進去世界盃。

▲戴米切利斯。（圖／迷你足球協會提供）



總決賽將於7月13日、14日將在台北田徑場展開，仿照世界足球賽模式，冠軍隊除了可在重金打造的金盃上鑄上球隊名稱，今年更增設了個人獎項，包括金手套獎、金球獎、金靴獎，除此，安聯人壽更提供六個名額給U15前三名隊伍，讓青年選手們前往新加坡、德國受訓。

安聯人壽做為德甲拜仁慕尼黑的主要贊助商，曾經效力拜仁慕尼黑，四度贏得德國甲級足球聯賽的前球星「將軍」戴米切利斯(Martin Demichelis)，也來台為年輕的青年球員親身給予球技上的指導，同時蒞臨記者會，致贈親筆簽名球，另外也邀請曾獲安聯小小世界盃所資助前往印尼峇里島受訓的潛力選手林偉傑，分享參與海外培訓的心得。

▲戴米切利斯及林偉傑。（圖／迷你足球協會提供）