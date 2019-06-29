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希臘怪物的專屬戰靴　Zoom Freak 1火熱上市

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▲▼字母哥一代。（圖／Nike提供）

▲NBA新科MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／Nike提供）

體育中心／綜合報導

公鹿王牌安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前成為NBA新科MVP，Nike也為他出了「Zoom Freak 1」簽名球鞋系列。除了有「字母哥」一代的誕生外，也為他設計出象徵性的標誌，並衍生出一系列的服飾商品。

為了配合字母哥在場上極具威脅的腳步，全新設計鞋款的鞋底兩側，大拇指和小拇指區域，配備了特殊的抓地紋路，幫助他在跨步的時候能夠精準定位，提供全方位的抓地性能，同時也兼顧到了更多的基本需求，幫助他在防守端佔據好的位置。這一切都得益於球鞋內部的包覆系統，還有鞋底那一塊從腳掌延伸至中底的橡膠貼片所提供的橫向支撐。

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這些細緻元素讓安戴托昆波能獲得更好的表現。球鞋後跟採用的雙層Zoom Air氣墊為Nike Air Zoom Freak 1帶來了回饋性與緩震性能間的絕妙平衡，同時也在視覺上賦予球鞋獨特的性格。

▲▼字母哥一代。（圖／Nike提供）

▲Zoom Freak 1。（圖／Nike提供）

這雙球鞋上的一些設計細節，致敬了安戴托昆波一直鍾愛的另一個Nike簽名籃球鞋系列。「我從小就一直穿Kobe Bryant的球鞋，貼合度、腳感，還有功能性一直都很適合我。」這也將Zoom Freak 1系列提升到新的層次。Ross Klein表示，「這些特點是Giannis Antetokounmpo之所以那麼熱愛Kobe Bryant系列的原因，也是我們希望能再次提升的地方。」

把個人喜好轉化成為精妙的設計，在後掌採用雙層Zoom Air氣墊是其中的一步。全方位呈現屬於Giannis Antetokounmpo的個性標誌，則是另一個關鍵的步驟。

▲▼字母哥一代。（圖／Nike提供）

▲Nike為字母哥設計專屬標誌。（圖／Nike提供）

主標誌的圖案呼應了Giannis Antetokounmpo姓名的字首，字母「G」被嵌入到了「A」之中，代表家族姓氏永遠大於個人名字。迷宮圖案源於希臘經典故事中曲折的英雄成就之旅，同時左下方被裁去一角的「G」則突顯出Giannis Antetokounmpo不同於常人的運動天賦。安戴托昆波說，「在標誌的設計裡，融入許多元素來展現我的人生，代表著我的家庭，還有奈及利亞以及希臘。這些都讓我非常激動。」

另外的一系列個性標誌系統與主標誌相輔相成，不僅有字母哥專屬的字體，還有三個次級標誌。其中，融合了背號“34”和希臘國旗的那個標誌將會出現在Nike Air Zoom Freak 1的後跟。

▼Zoom Freak 1「All BRO」配色。（圖／Nike提供）

▲▼字母哥一代。（圖／Nike提供）

關鍵字： NIKE字母哥安戴托昆波Giannis Antetokounmpo
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