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林子偉傷後猛打賞打擊率3成　林家正2安打進帳2打點

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▲紅襪林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪3A林子偉29日傷後復出第三場比賽，繳出3安打猛打賞，林家正在響尾蛇短A先發指定打擊敲出2安打，也貢獻2打點。

林子偉擔任開路先鋒，鎮守二壘，首局首打席就敲出安打，可惜下一棒敲滾地球沒辦法推進，不過此局紅襪還是靠全壘打拿下2分，林子偉2局上第二打席在一、二壘有跑者時敲出安打帶有1打點，4局上也敲出安打推進壘上跑者。

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林子偉第4打席6局上挨三振，8局上被換代打提前退場休息，此戰4打數3安打，貢獻1打點，紅襪3A最終以7比5擊敗雙城3A。林子偉13日後因肩傷再次進入傷兵名單，27日復出先發3場比賽，11打數4安打，打擊率也提升至0.309，手感慢慢提升。

剛加盟響尾蛇的林家正從短A出發，29日對戰小熊短A時先發擔任指定打擊排第7棒，林家正首打席選到保送，3局下在得點圈有跑者時敲出安打貢獻1打點，5局下第三打席挨三振，8局下第四打席延續隊友攻勢敲出安打再帶回1分，幫助響尾蛇短A以6比2獲勝。

林家正27日首戰就有安打，前一戰則是4支0，這是第3場先發，繳出2安打貢獻2打點，職棒生涯首度進帳打點，三振、保送各1次，打擊率0.273。

關鍵字： 林家正響尾蛇林子偉紅襪
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