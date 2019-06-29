美洲盃／梅西「隱形」僅3射門改搏命回防　阿媒讚：這是好事

▲梅西頻送關鍵助攻 。（圖／路透，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

台灣時間28日凌晨3點將在8強賽對上本屆賽事仍保持不敗的委內瑞拉，最終阿根廷以2比0收下四強門票，而梅西(Lionel Messi)在這場表現出有別於過去的積極拼搏，雖然只有三次射門，但是送出了三次關鍵助攻，阿根廷接下來將要對上巴西。

阿根廷開賽第10分鐘梅西開出角球，馬丁內斯（Roberto Martinez）破門先馳得點，阿根廷可說是掌握了比賽節奏，全場共有11次射門，雖然梅西只有三次射門、六次過人只有兩次成功，不過送出了三次的關鍵傳球，加上下半場洛賽索爾（GiovaniLo Celso）的進球，也是梅西逼搶，導致對手後防失誤。

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雖然梅西目前只取得一顆進球，不過更多時候他改變了角色的功用，不再只是靠射門和突破製造威脅，而是將重心轉向進攻組織上，這場比賽看似隱形的梅西，卻起了最關鍵的作用，在傷停補時也積極參與防守，甚至在最後一分鐘傳球製造機會，可惜被浪費了。

賽後外媒對於梅西的表現評價不一，不過多數認為阿根廷不再只靠梅西射門，這是好事，西班牙《每日體育報》以上帝梅西斷開鎖鏈為標題讚譽、阿根廷當地媒體也認為，這場比賽中梅西看似隱形了，但這是好事，我們多次談到梅西依賴症，但我們沒有依賴梅西贏了比賽。