張育成大聯盟首秀打滿全場　還移防游擊首安再等等

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人29日（台灣時間）將張育成升上大聯盟，而且首戰對金鶯就擔任先發三壘手還移防至游擊頂替林德（Francisco Lindor），打擊3打數無安打，首安得再等等。

金鶯先發投手是防禦率2.67的左投梅斯（John Means），印地安人則是目前僅投過3戰奪1勝1敗的克里文格（Mike Clevinger）掛帥先發。

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金鶯1局下就發揮攻勢，西斯柯（Chance Sisco）兩分彈，艾伯托（Hanser Alberto）兩分打點二壘安打，以4比0領先。張育成2局上在一壘有跑者1出局登場首打席，敲出兩個界外球，2好2壞後外角球揮空三振。

金鶯2局下進攻，靠著兩支安打及史密斯（Dwight Smith Jr.）高飛犧牲打再下一城，西斯柯也敲出帶有1打點安打，把印地安人先發投手克里文格打退場。山坦德（Anthony Santander）也敲全壘打，將比數拉開至8比0。

3局下張育成有了首度守備機會，艾伯托敲出強勁飛球，張育成差點接殺，碰到手套後球掉出，紀錄上為安打，此局林德（Francisco Lindor）連續守住滾地球，印地安人沒有再掉分。

張育成4局下守住1次滾地球，5局上他的第二打席敲中外野飛球出局，7局上則是敲出游擊滾地球，8局下從三壘移防至游擊有1次守備機會差點傳球成功助雙殺，不過跑者仍快一步。張育成首秀打滿全場，3打數無安打有1次三振，守備方面在三壘和游擊區都沒有失誤。

此戰印地安人投手群大崩盤，共被金鶯掃出16支安打，包含兩發全壘打，最終以0比13輸掉系列賽首戰。