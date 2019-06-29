運動雲

>

張育成大聯盟首秀打滿全場　還移防游擊首安再等等

ETtoday運動雲

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

▲張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人29日（台灣時間）將張育成升上大聯盟，而且首戰對金鶯就擔任先發三壘手還移防至游擊頂替林德（Francisco Lindor），打擊3打數無安打，首安得再等等。

金鶯先發投手是防禦率2.67的左投梅斯（John Means），印地安人則是目前僅投過3戰奪1勝1敗的克里文格（Mike Clevinger）掛帥先發。

請繼續往下閱讀...

金鶯1局下就發揮攻勢，西斯柯（Chance Sisco）兩分彈，艾伯托（Hanser Alberto）兩分打點二壘安打，以4比0領先。張育成2局上在一壘有跑者1出局登場首打席，敲出兩個界外球，2好2壞後外角球揮空三振。

金鶯2局下進攻，靠著兩支安打及史密斯（Dwight Smith Jr.）高飛犧牲打再下一城，西斯柯也敲出帶有1打點安打，把印地安人先發投手克里文格打退場。山坦德（Anthony Santander）也敲全壘打，將比數拉開至8比0。

3局下張育成有了首度守備機會，艾伯托敲出強勁飛球，張育成差點接殺，碰到手套後球掉出，紀錄上為安打，此局林德（Francisco Lindor）連續守住滾地球，印地安人沒有再掉分。

張育成4局下守住1次滾地球，5局上他的第二打席敲中外野飛球出局，7局上則是敲出游擊滾地球，8局下從三壘移防至游擊有1次守備機會差點傳球成功助雙殺，不過跑者仍快一步。張育成首秀打滿全場，3打數無安打有1次三振，守備方面在三壘和游擊區都沒有失誤。

此戰印地安人投手群大崩盤，共被金鶯掃出16支安打，包含兩發全壘打，最終以0比13輸掉系列賽首戰。

關鍵字： 張育成大聯盟印地安人
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

找網友開房休息！外拍小模洗香香走出浴室…8萬學費被偷　人也跑了(更新1)

熱門新聞

印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

中職／球迷高喊下台後請辭　黃甘霖退位另有隱情？

影／12強／心疼黃甘霖　洪一中：不當統一總教練不影響12強

張育成大聯盟生涯首戰7點對金鶯　先發三壘手排第8棒

中職／打10分卻靜悄悄　胡金龍：提供出局數

時代眼淚！「黃金03梯」首輪僅剩詹姆斯、安東尼　

讀者回應

﻿

最新新聞

1張育成首秀打滿全場　首安再等等

2勇士開5年1.9億美元給K湯

3張育成首大聯盟　教頭：珍惜機會

4吉諾比利：禿頭不是被鄧肯摸光

5張育成升大聯盟先發　首打席三振

熱門新聞

1張育成首升大聯盟　台將第16人

2球迷喊下台後請辭　黃甘霖退位有隱情

3洪一中：黃甘霖不當統一總教練不影響12強

4張育成升大聯盟　首戰先發三壘手

5打10分卻靜　胡金龍：提供出局數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

申皓瑋SO NICE！快跑滑接沒收掉柏納帝那中間方向可能形成的安打 | 06_27 Lamigo vs 富邦 九局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳晨威盜壘失敗，Lamigo再次提出挑戰！經過判決維持出局原判 | 06/28 Lamigo vs 富邦 五局上

申皓瑋利用兩次投手暴投，直接回到本壘得分，比數拉大至九分差距！ | 06_27 Lamigo vs 富邦 三局下

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366