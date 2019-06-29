印地安人張育成首升大聯盟　台將第16人、野手第5人

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人因三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）請育嬰假，因此將台灣內野手張育成29日（台灣時間）升上大聯盟，成為出身台灣的第16位大聯盟球員，野手則是繼林子偉後第5人。印地安人因將在台灣時間早上7點作客金鶯，張育成將擔任先發三壘手、排第8棒。

張育成2013年從台中高農（現興大附農）畢業後就加盟印地安人，簽約金50萬美元，隔年從新人聯盟出發，表現穩定，2016年與2017年在高A及2A期間連兩年參加全壘打大賽。

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去年張育成從3A出發，原本預期9月擴編就能升上大聯盟，不過球團最終沒有選擇拉上他，今年他參加大聯盟春訓，適逢當家林德（Francisco Lindor）季前練習時拉傷小腿，因此張育成被看好能成為開季替補人選，不過在開幕前就因傷被下放。

▲張育成。（圖／截自小聯盟官網）

其實張育成本季在3A也不順遂，雖然順利趕上開季，但4月打完之後就因手傷進傷兵名單，整整休息1.5個月才復出，而且一復出手感就相當火燙，分別在6月20日及24日都轟出全壘打，傷後復出6戰，25打數8支安打，有9打點。3A全季則是累計21場，78打數16支安打，有3支二壘安打及3支全壘打，貢獻18打點，三振18次，四壞保送5次，打擊率0.205。

張育成傷後復出的優異表現獲得球團青睞，在小聯盟磨練第6年升上大聯盟，成為繼胡金龍和林子偉後的內野手，而且巧合的是3人都是23歲上大聯盟，野手則是繼陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉後第5人。本季繼黃暐傑之後，再有首度升大聯盟的好手，為本季第5位大聯盟球員，旅美台將則是史上第16人。

▲旅美好手張育成。（圖／記者季相儒攝）