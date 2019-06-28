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中職／關鍵時刻無法斬猿很自責　包林傑消化試合勝投

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▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將28日派出包林傑先發面對Lamigo桃猿，主投5.2局僅失1分非自責分，幫助富邦以5比2擊敗桃猿，富邦拿下2連勝，可惜的是已經無緣上半季冠軍，目前與桃猿全年勝率僅剩3場。原先包林傑在22日就要面對桃猿，但他因為腸胃不適先發往後挪了1天，該場比賽富邦輸球，也讓他們錯失拉近與桃猿勝差的機會，包林傑感到自責與憤怒。

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富邦27日靠著羅力先發6局好投，加上林益全開轟、猛打賞表現，終場10比7擊敗桃猿。此戰再靠包林傑好投、胡金龍猛打賞表現，以5比2贏球，拿下2連勝。包林傑主投5.2局，僅被敲6安打，有3次保送、7次三振，丟1分非自責分。

包林傑首度面對桃猿，他認為，桃猿有很強的打者，不愧是上半季冠軍，雖然有幾顆球投得不錯，但也有幾顆投球不到自己最佳狀態，這都是需要調整的部分。

3局上包林傑在2出局後被遇到狀況，單局有3次保送、被敲1安打，因為捕手捕逸丟1分，談到該局狀況，包林傑說：「當下的投球姿勢跑掉了，還好後來有找回好節奏，回去要再看看影片，並透過1、2次牛棚調整。」

富邦與桃猿上半季一度只剩0.5場勝差，包林傑原定在22日先發，該場比賽之前，富邦與桃猿還有3場勝差，但因包林傑身體不適，改由陳仕朋登板，最終以7比12輸球，也讓桃猿點亮魔術數字。

包林傑無法在關鍵時刻先發斬猿，讓他感到自責與憤怒，他說：「運氣真的不好，我無法幫助球隊。還好現在看來，球隊的態勢還不錯，下半季我們還大有可為。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒包林傑
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