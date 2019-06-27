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中職／富邦補賽全力衝　林益全14轟出爐：球隊下半季會不錯

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▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將林益全27日面對桃猿，單場3安打，也敲出本季第14轟，追平生涯半季最多轟紀錄。雖然富邦已經無緣上半季冠軍，但林益全說：「大家還是很想贏，備戰下半季，也為了全年勝率去拚，團隊氣氛很好，按照這個感覺走，我相信下半季會不錯。」

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林益全開季狀況不佳，打擊率在2成5上下徘徊，一度掉到不到2成，4月17日才敲出本季首轟，但5月中之後打擊手感升溫，5月15日至今，短短1個半月轟出11發全壘打，富邦戰績也在5月中開始急起直追，但最終欠缺臨門一腳，在上半季最後一週遭到淘汰。

林益全不認為自己進入狀況太晚很可惜，他說：「球隊跟球員一樣，一定都會遇到低潮，我們就是要想辦法把低潮期拉到最短，將好狀況拉長，贏球是靠大家，是靠整個團隊，包括防護員、教練、後勤都很重要，現在感覺不錯，按照這個感覺下去，我們下半季應該會不錯。」

2013年林益全單季轟出14轟，是他生涯半季最多轟紀錄，但該年下半季林益全只有4轟，他認為自己當年續航力不夠，才導致下半季火力衰退。今年上半季再度敲出14轟，林益全說：「還是以球隊為主，畢竟全壘打可遇不可求，就盡力維持狀況，球隊多贏幾場比較重要，全壘打就讓它自然發生。」

27日面對桃猿，前2打席都從蘇俊羽手中敲出安打，第2打席更是一發全壘打，面對陌生的投手，林益全說：「沒有鎖定什麼球路，就是臨場反應，他其實也投得不錯，就是剛好掌握到而已。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒林益全
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