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中職／羅力戰蘇俊羽　27日運彩看好富邦勝桃猿

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▲▼富邦悍將,林哲瑄再見安打。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

富邦悍將27日在新莊主場迎戰Lamigo桃猿，派出羅力先發對上蘇俊羽，27日運彩開盤，看好富邦勝桃猿。

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桃猿已經在上半季拿下冠軍，27日啟用年輕投手，讓22歲的潛力投手蘇俊羽在一軍先發。今年4月10日蘇俊羽曾在一軍出賽，後援面對統一獅，2局被敲2轟，丟2分。蘇俊羽今年在二軍出賽10場，其中9場先發，拿下1勝8敗，防禦率9.97的成績。去年在一軍面對富邦5場，其中4場先發，拿下1勝2敗，對戰防禦率高達5.54。

已經無緣上半季冠軍的富邦，目前備戰下半季，也必須為了全年勝率拼戰。羅力今年先發11場，拿下5勝4敗，防禦率2.89。對戰桃猿5場，拿下1勝3敗，對戰防禦率4.91。林立、林泓育、朱育賢、藍寅倫、柏納帝那今年都曾從羅力手中開轟，其中朱育賢、林立有2轟。

27日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率2.05，桃猿受讓1.5分，賠率1.50，大小總分開9.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80，不讓分方面富邦賠率1.55，桃猿不讓分賠率1.95，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒Lamigo桃猿運彩
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