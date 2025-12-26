運動雲

>

大谷、菊池、松井齊聚WBC！侍Japan首批名單曝光　球迷：太豪華了

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊總教練井端弘和於12月26日在東京，公布將參加明年3月第6屆世界棒球經典賽（WBC）的首批8名「侍Japan」成員。名單一出即引發球迷熱烈討論，直呼「太豪華了」、「已經開始期待3月」。

此次先行公布的8人名單中，包含3名大聯盟球員與5名日職球員，其中最受矚目的當屬已表態參賽的洛杉磯道奇球星大谷翔平，另有天使隊左投菊池雄星、教士隊後援投手松井裕樹。日職方面，則由北海道日本火腿王牌伊藤大海、西武獅終結者平良海馬、讀賣巨人強投大勢、羅德投手種市篤暉，以及阪神虎後援石井大智入選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

WBC官方轉播平台Netflix日本官方X帳號也同步公布名單，球迷留言湧入，包括「夢幻陣容」、「最高布陣拚連霸」、「大谷、菊池、松井齊聚太期待了」等，顯見關注度極高。

井端弘和表示，本屆WBC仍可能延續球數限制制度，如何靈活運用投手將是關鍵，因此「第2先發」角色相當重要。像是具備先發與後援經驗的平良海馬，以及曾在2023年WBC決賽對美國中繼登板的伊藤大海，都有望擔任比賽中段的關鍵角色。

至於牛棚配置，井端透露預計會帶5至6名後援投手，目前名單中的大勢、石井大智與松井裕樹，都是曾在高張力賽事中證明實力的投手。他也指出，後續仍可能再補進1至2名中繼投手，打造能應付連續高強度比賽的投手群。

日本武士隊目標直指世界一連霸，完整30人最終名單預計於明年1月中旬公布。大聯盟球員的實際報到時間尚未確定，日職球員則預計自2月起，參加在宮崎舉行的集訓。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

喊話追夢綠願打替補　柯爾：我最大心願是他待在勇士退役

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

從對手變朋友！郭彬認證古林睿煬「力量真的很強」　首爾特訓掀話題

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

「聖誕大戰」我更強！　湖人詹皇數據大勝「咖哩大神」柯瑞

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

真。剋星！馬刺聖誕大戰擊潰雷霆、兩週內「三殺」衛冕軍

【多慧穿聖誕裝跳撒嬌舞！】各種可愛小表情快被萌翻～

熱門新聞

確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：軟銀的聖誕禮物

徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄　3年最高4.7億合約細節曝光

王建民認證強投！祝賀徐若熙赴日　建仔：你走了兄弟才能鬆口氣

刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

青棒比賽出現職棒啦啦隊引討論　本質迷批失焦、砲哥亂象影響觀賽

「最後一年合約」成誘因　費城人重砲被美媒點名值得洋基出手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀確定放行徐若熙參戰WBC！城島健司：是很榮幸的事

2徐若熙加盟軟銀締造中職紀錄

3建仔式祝福！王建民謝若熙赴日讓兄弟鬆口氣

4刷新隊史最大約！運動家7年8600萬美元綁定24歲重砲新星

5青棒比賽出現職業啦啦隊竟掀亂象！

最新新聞

1鈴木一朗指導過牟禮翔讚平鎮投手

2日美混血投手日本內戰完封　直呼「新莊城堡」

3約基奇56分鬼神大三元　寫79年來最狂紀錄

4剛送走克雷格　攻城獅找回風城女婿

5聖誕夜死神降臨！杜蘭特轟炸LA、火箭送湖人三連敗

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

【珠珠寶貝】李珠珢這套韓職應援服好頂，青春洋溢呀～

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366