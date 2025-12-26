大谷、菊池、松井齊聚WBC！侍Japan首批名單曝光　球迷：太豪華了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊總教練井端弘和於12月26日在東京，公布將參加明年3月第6屆世界棒球經典賽（WBC）的首批8名「侍Japan」成員。名單一出即引發球迷熱烈討論，直呼「太豪華了」、「已經開始期待3月」。

此次先行公布的8人名單中，包含3名大聯盟球員與5名日職球員，其中最受矚目的當屬已表態參賽的洛杉磯道奇球星大谷翔平，另有天使隊左投菊池雄星、教士隊後援投手松井裕樹。日職方面，則由北海道日本火腿王牌伊藤大海、西武獅終結者平良海馬、讀賣巨人強投大勢、羅德投手種市篤暉，以及阪神虎後援石井大智入選。

WBC官方轉播平台Netflix日本官方X帳號也同步公布名單，球迷留言湧入，包括「夢幻陣容」、「最高布陣拚連霸」、「大谷、菊池、松井齊聚太期待了」等，顯見關注度極高。

井端弘和表示，本屆WBC仍可能延續球數限制制度，如何靈活運用投手將是關鍵，因此「第2先發」角色相當重要。像是具備先發與後援經驗的平良海馬，以及曾在2023年WBC決賽對美國中繼登板的伊藤大海，都有望擔任比賽中段的關鍵角色。

至於牛棚配置，井端透露預計會帶5至6名後援投手，目前名單中的大勢、石井大智與松井裕樹，都是曾在高張力賽事中證明實力的投手。他也指出，後續仍可能再補進1至2名中繼投手，打造能應付連續高強度比賽的投手群。

日本武士隊目標直指世界一連霸，完整30人最終名單預計於明年1月中旬公布。大聯盟球員的實際報到時間尚未確定，日職球員則預計自2月起，參加在宮崎舉行的集訓。